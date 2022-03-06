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Ваноли: «Спартаку» есть в чем прибавлять»

6 марта 2022, 22:06
9

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

– Мы провели очень хороший первый тайм, показали хороший футбол, но нам надо прибавлять в стабильности на протяжении всего матча. Я говорил ребятам, что надо действовать на высоких скоростях все 90 минут. Это тот путь, который нам еще предстоит пройти. Нам есть в чем прибавлять.

– Почему получился такой слабый второй тайм в исполнении вашей команды?

– Это все вопрос психологии. Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что будем прибавлять в этом компоненте

  • «Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.
  • Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (9)
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Hektor 84
1646593891
Удачи Паоло со Спартаком!
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Plyash
1646593992
Да уж,разберись ещё с Селиховым,а то гуляет по штрафной перед носом у соперника,направление паса выбирает.Не дело вратарю финтить,когда за спиной одни ворота.Уже примелькалось,подловят обязательно.
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moskowcity-petrv
1646596032
Немного зацементировали 9е место)
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Bozigit
1646596658
Правильно. Останавливаться нельзя.
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JTherry
1646596756
"Спартаку» есть в чем прибавлять..." ...нельзя расслабляться при счете 2:0, это самый скользкий счет, а в большинстве надо додавливать соперника до разгрома, нельзя "прощать" при выходе один в один с вратарем...
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моэм
1646598922
Прибавлять - это да ... ведь не все команды будут позволять бить по воротам без сопротивления защитников ...Спартаку повезло , что защита Динамо играла как группа клоунов .
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