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Ваноли: «Спартаку» есть в чем прибавлять»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

– Мы провели очень хороший первый тайм, показали хороший футбол, но нам надо прибавлять в стабильности на протяжении всего матча. Я говорил ребятам, что надо действовать на высоких скоростях все 90 минут. Это тот путь, который нам еще предстоит пройти. Нам есть в чем прибавлять.

– Почему получился такой слабый второй тайм в исполнении вашей команды?

– Это все вопрос психологии. Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что будем прибавлять в этом компоненте

  • «Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.
  • Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».

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Источник: «Матч ТВ»

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06.03.2022 22:06
Комментарии12
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    Рейтинг: +10

    denisdatsv 10 минут назад

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    0
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    Рейтинг: +14342

    Cleaner 32 минуты назад

    Опять ДВА:НОЛЬ. Тренер Спартака Дваноли другого счета не признает!...)))

    0
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    Рейтинг: +1599

    моэм 1 час назад

    Прибавлять - это да ... ведь не все команды будут позволять бить по воротам без сопротивления защитников ...Спартаку повезло , что защита Динамо играла как группа клоунов .

    1
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    Рейтинг: +21555

    JTherry 1 час назад

    "Спартаку» есть в чем прибавлять..."
    ...нельзя расслабляться при счете 2:0, это самый скользкий счет, а в большинстве надо додавливать соперника до разгрома, нельзя "прощать" при выходе один в один с вратарем...

    3
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    Рейтинг: +1498

    Bozigit 1 час назад

    Правильно. Останавливаться нельзя.

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    Рейтинг: +1163

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Немного зацементировали 9е место)

    1
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    Рейтинг: +9767

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Почему слабый второй тайм ?
    На матч-тв, на самом деле тупые.
    Ведём 2:0. Динамо , почему-то село и ждёт спартаковских атак.
    Ну ждите , а мы мяч покатаем.
    При этом Промес и Бакаев простили , а динамовцы ничего не создали.

    4
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    Рейтинг: +137

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Да ладно!!
    На удержание играл видно было)!

    1
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    Рейтинг: +9767

    Alekxei Z. > Сделаны из Дерева 2 часа назад


    Играли от соперника , КОНТРОЛИРОВАЛИ игру .
    Так будет точнее.

    4
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    Рейтинг: +11719

    playsh 2 часа назад

    Да уж,разберись ещё с Селиховым,а то гуляет по штрафной перед носом у соперника,направление паса выбирает.Не дело вратарю финтить,когда за спиной одни ворота.Уже примелькалось,подловят обязательно.

    5
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    Рейтинг: +21555

    JTherry > playsh 2 часа назад

    главное, не выпускать Зобнина на замену, сдулся "бывший" Зоба, вот, кто начинает финтить, когда напрашивается отдать пас в касание... у ворот Селихова опасных моментов не было в матче... во втором тайме было слишком много катания мяча поперек поля, игры было мало...

    5
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    Рейтинг: +14986

    Hektor 84 2 часа назад

    Удачи Паоло со Спартаком!

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