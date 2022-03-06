Ваноли: «Спартаку» есть в чем прибавлять»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

– Мы провели очень хороший первый тайм, показали хороший футбол, но нам надо прибавлять в стабильности на протяжении всего матча. Я говорил ребятам, что надо действовать на высоких скоростях все 90 минут. Это тот путь, который нам еще предстоит пройти. Нам есть в чем прибавлять.

– Почему получился такой слабый второй тайм в исполнении вашей команды?

– Это все вопрос психологии. Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что будем прибавлять в этом компоненте

«Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.

Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».

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