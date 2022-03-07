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Федун – после победы над «Динамо»: «Мы были лучшими, уже поменьше нервов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился к команде в раздевалке после матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«Мы были лучшими, и у нас впереди будут игры, которые мы должны пройти и победить. Видите, что вы сильнее и должны реализовывать это на поле.

Уже поменьше нервов, как было в конце, и больше уверенности. Остальное все будет нормально», – сказал Федун.

  • «Спартак» на выезде победил со счетом 2:0.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Краснодар» (13 марта).

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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07.03.2022 23:43
Комментарии3
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    Рейтинг: +1653

    GermanVo 1 час назад

    Как будто кличко прочитал.

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    Рейтинг: +15912

    Persona_non_Grata > GermanVo 59 минут назад

    Ну вот ты и прокололся - вражеские сайты посещаешь )))

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    Рейтинг: +754

    alefreddy 1 час назад

    Приободрил однако то есть мотивировал

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