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  • Федун – после победы над «Динамо»: «Мы были лучшими, уже поменьше нервов»

Федун – после победы над «Динамо»: «Мы были лучшими, уже поменьше нервов»

7 марта 2022, 23:43
7

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился к команде в раздевалке после матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«Мы были лучшими, и у нас впереди будут игры, которые мы должны пройти и победить. Видите, что вы сильнее и должны реализовывать это на поле.

Уже поменьше нервов, как было в конце, и больше уверенности. Остальное все будет нормально», – сказал Федун.

  • «Спартак» на выезде победил со счетом 2:0.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Краснодар» (13 марта).

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Федун Леонид
Комментарии (7)
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alefreddy
1646685900
Приободрил однако то есть мотивировал
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GermanVo
1646686741
Как будто кличко прочитал.
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inzek
1646695351
мотиватор тот еще)
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portero
1646727991
может и прав , играли второй тайм спокойно, на удержание счёта, но Динамо совсем было не похоже на себя...
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Январь 59
1646733595
Игру смотрел с удовольствием, но от Динамо ожидал гораздо игры интереснее, вот и результат. Спартаку респект , игроки вылезли из всех кож , ради победы. Всех Спартачей с победой. Извините что не по горячим следам, был в бане.
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житель СПб
1646738450
Сказано справедливо. Поздравляю с победой!
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zigbert
1646746927
Да в том то и дело что отступать уже некуда а тут что ни соперник то из верхней части турнирной таблицы.
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