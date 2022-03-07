Федун – после победы над «Динамо»: «Мы были лучшими, уже поменьше нервов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился к команде в раздевалке после матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«Мы были лучшими, и у нас впереди будут игры, которые мы должны пройти и победить. Видите, что вы сильнее и должны реализовывать это на поле.

Уже поменьше нервов, как было в конце, и больше уверенности. Остальное все будет нормально», – сказал Федун.

«Спартак» на выезде победил со счетом 2:0.

Команда идет на 9-м месте в РПЛ.

Следующий соперник – «Краснодар» (13 марта).

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