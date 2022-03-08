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Романцев: «Спартак» подарил надежду на лучшие времена»

8 марта 2022, 15:49
1

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Экс-спартаковец надеется на улучшение ситуации в команде.

«Если честно, игра «Спартака» в первом тайме стала для меня приятной неожиданностью. Причeм счeт абсолютно по игре! «Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулeв, Захарян и, конечно, Смолов.

Удаление Варелы – это приговор для «Динамо»? Стопроцентный! Во встречах с таким подтекстом, где любая мелочь может решить исход игры, остаться в меньшинстве – удар ниже пояса.

«Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить. А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьeзность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить!» – считает Романцев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Ближайший соперник – «Краснодар» (13 марта).
  • Романцев – многократный чемпион страны со «Спартаком».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (1)
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zigbert
1646812024
С Романцевым можно согласиться со всеми пунктами его высказываний.
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