Романцев: «Спартак» подарил надежду на лучшие времена»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Экс-спартаковец надеется на улучшение ситуации в команде.

«Если честно, игра «Спартака» в первом тайме стала для меня приятной неожиданностью. Причeм счeт абсолютно по игре! «Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулeв, Захарян и, конечно, Смолов.

Удаление Варелы – это приговор для «Динамо»? Стопроцентный! Во встречах с таким подтекстом, где любая мелочь может решить исход игры, остаться в меньшинстве – удар ниже пояса.

«Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить. А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьeзность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить!» – считает Романцев.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Ближайший соперник – «Краснодар» (13 марта).

Романцев – многократный чемпион страны со «Спартаком».

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз