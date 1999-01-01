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Семин – о жеребьевке 1/4 финала Кубка России: «О фаворитах сейчас говорить сложно»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин дал комментарий по поводу жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России.

«Жребий всегда бывает неожиданным. О фаворитах сейчас говорить сложно. Кубок тем и хорош, что иногда явные фавориты не доходят до финала.

Что касается матча ЦСКА – «Спартак», то пара очень сильная, предсказать победителя сложно», – сказал Семин.

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Источник: «Чемпионат»

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