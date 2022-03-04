Семин – о жеребьевке 1/4 финала Кубка России: «О фаворитах сейчас говорить сложно»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин дал комментарий по поводу жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России.
- ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва)
- «Алания» (Владикавказ) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань)
- «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва)
«Жребий всегда бывает неожиданным. О фаворитах сейчас говорить сложно. Кубок тем и хорош, что иногда явные фавориты не доходят до финала.
Что касается матча ЦСКА – «Спартак», то пара очень сильная, предсказать победителя сложно», – сказал Семин.
Источник: «Чемпионат»