Семин – о жеребьевке 1/4 финала Кубка России: «О фаворитах сейчас говорить сложно»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин дал комментарий по поводу жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России.

«Жребий всегда бывает неожиданным. О фаворитах сейчас говорить сложно. Кубок тем и хорош, что иногда явные фавориты не доходят до финала.

Что касается матча ЦСКА – «Спартак», то пара очень сильная, предсказать победителя сложно», – сказал Семин.