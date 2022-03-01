Цорн: «Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о моральном состоянии легионеров.
Ранее команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.
«Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная, все готовятся к кубковому матчу в четверг.
Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло», – сказал Цорн.
- Пабло выступает за «Локо» с января 2021 года.
- В этом сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Sport24