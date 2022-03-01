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    Цорн: «Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о моральном состоянии легионеров.

    Ранее команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

    «Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная, все готовятся к кубковому матчу в четверг.

    Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло», – сказал Цорн.

    • Пабло выступает за «Локо» с января 2021 года.
    • В этом сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Пабло ушел из «Локомотива». Сегодня он попрощался с командой (Metaratings)

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    Источник: Sport24

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