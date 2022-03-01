Цорн: «Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о моральном состоянии легионеров.

Ранее команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

«Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная, все готовятся к кубковому матчу в четверг.

Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло», – сказал Цорн.

Пабло выступает за «Локо» с января 2021 года.

В этом сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Пабло ушел из «Локомотива». Сегодня он попрощался с командой (Metaratings)

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