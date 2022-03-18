Гендиректор «Локомотива»: «Пабло продали дороже, чем купили. Это удачная сделка»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о продаже защитника Пабло во «Фламенго».

«Надеюсь, благодаря открытому диалогу нам удалось избежать существенных изменений в составе: из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка.

Заметные изменения произошли среди тренеров основной команды. Сейчас за ее подготовку к матчам отвечает Марвин Комппер, мы все его поддерживаем», – сказал Леонченко.

«Локо» купил бразильца год назад за 2,5 миллиона евро, а продал за 3 миллиона.

Пабло забил 2 гола в 31 матче.

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