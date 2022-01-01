Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?

Гендиректор «Локомотива»: «Пабло продали дороже, чем купили. Это удачная сделка»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о продаже защитника Пабло во «Фламенго».

«Надеюсь, благодаря открытому диалогу нам удалось избежать существенных изменений в составе: из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка.

Заметные изменения произошли среди тренеров основной команды. Сейчас за ее подготовку к матчам отвечает Марвин Комппер, мы все его поддерживаем», – сказал Леонченко.

  • «Локо» купил бразильца год назад за 2,5 миллиона евро, а продал за 3 миллиона.
  • Пабло забил 2 гола в 31 матче.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Где смотреть «Ахмат» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 19 марта 1
Агент Комппера: «Марвин не исчезнет из «Локомотива»
Агент Магкеева: «Надеемся увидеть Стаса на поле в этом сезоне. Последнее слово за докторами»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:16
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2941

    Бухбух 1 час назад

    А о своих косяках, которых в разы больше, Леонченко не хочет рассказать?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11