Гендиректор «Локомотива»: «Пабло продали дороже, чем купили. Это удачная сделка»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о продаже защитника Пабло во «Фламенго».
«Надеюсь, благодаря открытому диалогу нам удалось избежать существенных изменений в составе: из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка.
Заметные изменения произошли среди тренеров основной команды. Сейчас за ее подготовку к матчам отвечает Марвин Комппер, мы все его поддерживаем», – сказал Леонченко.
- «Локо» купил бразильца год назад за 2,5 миллиона евро, а продал за 3 миллиона.
- Пабло забил 2 гола в 31 матче.
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Источник: «Спорт-Экспресс»