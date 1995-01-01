Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Самошников – о 2:3 с «Зенитом»: «В раздевалке была гробовая тишина»

    Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

    – Была хорошая игра, немного провалили начало второго тайма – минут 10-15, но потом включились, реабилитировались. Потом обидное удаление и в концовке пропустили обидный третий мяч, хотя могли потом сравнять, но не повезло.

    – Сегодня ты выводил команду в качестве капитана. Что для тебя это значит?

    – Я очень горжусь этим. Это ответственность. Но в принципе капитан такой же футболист.

    – На последних секундах могли сравнять счет. Какие эмоции были в раздевалке?

    – Когда зашли в раздевалку, сначала была гробовая тишина, потом ребята поблагодарили друг друга за игру, за то, что мы перевернули ситуацию при счете 0:2. Поддержали Зуева, у каждого бывают такие случаи. Ничего, собрались, готовимся к «Ротору».

    • «Рубин опустился на 11-е место в РПЛ.
    • Команда проиграла в чемпионате 4 матча подряд.

    Алберто – о дебютном голе за «Зенит»: «Просто вау! Чувствую себя превосходно»

    Семак – о 3:2 с «Рубином»: «Абсолютно заслуженная победа вопреки многим давящим факторам»

    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

    Источник: сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14431

      житель СПб 1 час назад

      На самом деле все это - возвращение в игру - больше выглядело чудом. Но и чудеса бывают! В этот раз чудо остановилось на 90-х минутах...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6234

      Semenycch 2 часа назад

      Рубин играл четко от обороны этом матче, что не удивительно на Крестовском, вполне собранно коллективно, но индивидуально слабовато. Парни еще не набрали форму. Леон Мусаев не чужой для Петербуржцев, следил за ним, играл он не плохо, но зачем руками хватать соперников? Ему руки нужно связать за спиной и так выпускать на матч.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14431

      житель СПб > Semenycch 1 час назад

      Только не на Крестовском - а на Газпром-арене (лучше бы Зенит-арене)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94464
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11