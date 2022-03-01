Самошников – о 2:3 с «Зенитом»: «В раздевалке была гробовая тишина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

– Была хорошая игра, немного провалили начало второго тайма – минут 10-15, но потом включились, реабилитировались. Потом обидное удаление и в концовке пропустили обидный третий мяч, хотя могли потом сравнять, но не повезло.

– Сегодня ты выводил команду в качестве капитана. Что для тебя это значит?

– Я очень горжусь этим. Это ответственность. Но в принципе капитан такой же футболист.

– На последних секундах могли сравнять счет. Какие эмоции были в раздевалке?

– Когда зашли в раздевалку, сначала была гробовая тишина, потом ребята поблагодарили друг друга за игру, за то, что мы перевернули ситуацию при счете 0:2. Поддержали Зуева, у каждого бывают такие случаи. Ничего, собрались, готовимся к «Ротору».