Семак – о 3:2 с «Рубином»: «Абсолютно заслуженная победа вопреки многим давящим факторам»

Семак, что бы ты пел, если бы Рубин забил в своей последней атаке? Имхо, Зенит вчера просто отскочил, играя В БОЛЬШИНСТВЕ!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать.
В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам.
С точки зрения самого результата, отношения к делу все большие молодцы. Заслуженная, сложная победа. Поздравляю нашу команду и болельщиков с этой победой», – сказал Семак.
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