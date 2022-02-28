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    Семак – о 3:2 с «Рубином»: «Абсолютно заслуженная победа вопреки многим давящим факторам»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

    «Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать.

    В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам.

    С точки зрения самого результата, отношения к делу все большие молодцы. Заслуженная, сложная победа. Поздравляю нашу команду и болельщиков с этой победой», – сказал Семак.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14151

      Cleaner 1 час назад

      Семак, что бы ты пел, если бы Рубин забил в своей последней атаке? Имхо, Зенит вчера просто отскочил, играя В БОЛЬШИНСТВЕ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1042

      Taps 1 час назад

      Семака пора убирать.
      Либераст из пятой колонны.

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      Рейтинг: +5475

      Давид59 2 часа назад

      Реальность такова, что без еврокубков игроки могут разбежаться. В принципе, для внутреннего чемпионата они особо и не нужны.

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      Рейтинг: +14151

      Cleaner > Давид59 1 час назад

      Да они как то и в Еврокубках нашим командам не сильно помогли.

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