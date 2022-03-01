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  • Семак – о 3:2 с «Рубином»: «Абсолютно заслуженная победа вопреки многим давящим факторам»

Семак – о 3:2 с «Рубином»: «Абсолютно заслуженная победа вопреки многим давящим факторам»

1 марта 2022, 08:08
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать.

В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам.

С точки зрения самого результата, отношения к делу все большие молодцы. Заслуженная, сложная победа. Поздравляю нашу команду и болельщиков с этой победой», – сказал Семак.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Семак Сергей
Комментарии (5)
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Давид59
1646120931
Реальность такова, что без еврокубков игроки могут разбежаться. В принципе, для внутреннего чемпионата они особо и не нужны.
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Taps
1646124056
Семака пора убирать. Либераст из пятой колонны.
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somn
1646133418
А где арбитр усмотрел офсайд, когда Зенит забил в первом тайме?
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