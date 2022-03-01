Семак – о 3:2 с «Рубином»: «Абсолютно заслуженная победа вопреки многим давящим факторам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать.

В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам.

С точки зрения самого результата, отношения к делу все большие молодцы. Заслуженная, сложная победа. Поздравляю нашу команду и болельщиков с этой победой», – сказал Семак.