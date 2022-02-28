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    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопросы клубной пресс-службы после победы над «Рубином» (3:2).

    – Иван, поздравляем вас с победой, поздравляем с первым и одновременно с победным голом на девяносто пятой минуте. Что чувствуете?

    – Самые положительные эмоции: выигрывали сначала, потом – не знаю, что произошло – пропустили два гола, но в концовке забили.

    Это очень хорошо, приятно, что забил, но главное – что мы победили 3:2, добыли три очка и сейчас будем готовиться к кубковой игре.

    – С какой установкой вы выходили на эту игру со скамейки? Что говорил Сергей Богданович?

    – Просил добавить скорости и агрессии в атаке. Сказал, что нужно забить, и у нас получилось это сделать. Думаю, сегодня мы заслуженно победили.

    – Ваш гол получился очень эстетичным, но на трибунах гадали: сколько в нем было замысла, а сколько – случайности. Все получилось так, как вы планировали?

    – Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу.

    Получилось эффектно, но главное – что мы заработали три очка и выиграли этот матч.

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    Источник: сайт «Зенита»

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