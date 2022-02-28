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    Алберто – о дебютном голе за «Зенит»: «Просто вау! Чувствую себя превосходно»

    Нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал дебютный гол за клуб из Санкт-Петербурга в матче 19-го тура РПЛ с «Рубином» (3:2).

    — Можете ли вы воссоздать в памяти забитый гол? Как это выглядело вашими глазами?

    — В первом тайме у меня был похожий момент, когда Малком делал похожий навес, я пробил головой, вратарь отразил, после чего Вендел забил впоследствии отмененный гол. А в той ситуации Клаудиньо навесил, и мне удалось хорошо подставить голову.

    Столько мыслей было в тот момент, потому что это мой первый матч в чемпионате России, на домашнем стадионе, при наших болельщиках. Просто вау!

    – Как вы себя чувствуете с точки зрения физической готовности? Насколько вы близки к пику формы?

    — Чувствую себя прекрасно. Конечно, в течение игры маленькие неудачи иногда портят настроение — если не удается удачно пробить, например, — но я счастлив, что всe так случилось. Физически чувствую себя превосходно и готовлюсь к следующей игре.

    • Алберто отличился в третьем матче за «Зенит».
    • Клуб заплатил за него 25 миллионов евро.

    Алберто забил дебютный гол за «Зенит» в третьем матче

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3298

      ААМ 4 часа назад

      Похоже он впишется в клуб

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