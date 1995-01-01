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    РПЛ. «Спартак» в первом матче Ваноли проиграл дома ЦСКА

    ЦСКА в 19-м туре чемпионата России победил на выезде «Спартак». Решающий мяч со штрафного забил зимний новичок Юсуф Язиджи.

    Это был первый официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Его команда осталась в таблице девятой.

    ЦСКА занимает четвертую строчку.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия (Хлусевич, 84), Жиго (Кутепов, 90+5), Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин (Ларссон, 69), Мозес, Промес, Соболев (Николсон, 69).

    ЦСКА: Акинфеев, Фукс (Набабкин, 75), Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен (Яковлев, 90), Медина (Зайнутдинов, 56), Карраскаль (Мухин, 90), Язиджи (Эджуке, 75), Заболотный.

    Предупреждения: Умяров, 40; Мозес, 90+6 – Фернандес, 24; Карраскаль, 30; Эджуке, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии91
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      Рейтинг: +94416

      zigbert 25 минут назад

      ЦСКА с победой! Новички Спартака сыграли неубедительно. Моменты у Спартака были но как всегда уверенно действовал Акинфеев. Для Селихова же этот матч не назовешь удачным.

      1
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      Рейтинг: +998

      S.K.V. 43 минуты назад

      ЦСКА с победой.Новички молодцы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1790

      Олег1204 51 минуту назад

      Ребят, сейчас трудное время, без осколрблений , пока война надо быть сплоченнее не смотря на клубные пристрастия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11406

      playsh 1 час назад

      Фамилию Ваноли надо поменять на Дваноли...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner > playsh 31 минуту назад

      А был у Спартака тренер СемьОдинория.)

      0
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      Рейтинг: +26462

      Боцман59rus 1 час назад

      _ у Спартака просто состав на вторую восьмерку, вот и вся аналитика, а культура паса и техника вообще на ФНЛ. Как армейцы обращались с мячом и как эти деревья, небо и земля

      5
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      Рейтинг: +3270

      ААМ 1 час назад

      СПАМ остаётся спамом , т.е. мусором

      2
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner 1 час назад

      Какая боль, какая боль,
      Спартак - ЦСКА 0:2!

      И все по делу.

      1
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      Рейтинг: +13

      КНФ 1 час назад

      Зареме привет из Португалии.

      1
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      Рейтинг: +6259

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ваноли сыграл на ноли.

      2
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      Рейтинг: +369

      Zenit40k 1 час назад

      ЦСКА тоже не убедил ,Спартак играл лучше ,новички что у тех ,что у тех не о чем .Уровня Химок или Сочи

      2
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      Рейтинг: +13001

      NewLife > Zenit40k 1 час назад

      Ты еще один долбаный тролль, заступивший на вахту вместо забаненных. Надеюсь не на долго.

      3
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      Рейтинг: +369

      Zenit40k > NewLife 1 час назад

      Вам правда глаза режет ,понимаю

      1
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      Рейтинг: +11

      D_a_g_a > Zenit40k 1 час назад

      Как там зенит?скем играет в ЛЕ?

      1
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