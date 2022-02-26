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РПЛ. «Спартак» в первом матче Ваноли проиграл дома ЦСКА

26 февраля 2022, 20:58
95

ЦСКА в 19-м туре чемпионата России победил на выезде «Спартак». Решающий мяч со штрафного забил зимний новичок Юсуф Язиджи.

Это был первый официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Его команда осталась в таблице девятой.

ЦСКА занимает четвертую строчку.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия (Хлусевич, 84), Жиго (Кутепов, 90+5), Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин (Ларссон, 69), Мозес, Промес, Соболев (Николсон, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Фукс (Набабкин, 75), Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен (Яковлев, 90), Медина (Зайнутдинов, 56), Карраскаль (Мухин, 90), Язиджи (Эджуке, 75), Заболотный.

Предупреждения: Умяров, 40; Мозес, 90+6 – Фернандес, 24; Карраскаль, 30; Эджуке, 83.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (95)
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VVM1964
1645898410
К сожалению, улучшения в игре и усиления в составе я не заметил ((( Что с нами сделает Лейпциг страшно представить ...
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insider_retro
1645898471
Хорошая победа! Новички обозначились, а игра временами получалась... Наконец-то Фукс показывает то, для чего его брали... Годится...
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knikos
1645898615
Охренеть , кони ! Вот это трансферы ! А когда новички ещё и сыграются получше с основой ... да ... Карра вообще монстр .
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prtcs
1645899161
С победой!!! Новички 100% в точку, Карраскаль - красавец, турок- супер. Игра очень живая. Молодцы!!!
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житель СПб
1645899398
Немного неожиданно - хотя ожидаемо... И не знаю, чего сказать спартаковцам - сочувствие? Но где же организованная игра? Кроме Промеса, который неплохо бил и пытался бить по воротам - а что еще? Навал? Был... Но ведь е навал нужен, а ОРГАНИЗОВАННАЯ игра. Ее я сегодня не увидел. Заклятье какое-то со Спартаком! Даже мелькнула дурацкая мысль - может, кто-то сглазил команду? Может ее переименовать надо (извините за шутку! понимаю, что неуместная) - в "Спартак М"?! Тренеры меняются, а игра нет...Хотя... Вот в Европе такой игрой противника приводят в заблуждение, запутывают... В общем, желаю Спартаку удачи, найти себя. свою игру...
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JTherry
1645899527
сложилось впечатление, что Ваноли не готовился к дерби: совершенно не готовы к игре Соболев, Умяров, Мартинс и Зобнин, команда не сбалансирована, у команды отсутствует драйв, не похоже на почерк Конте... можно психовать на бровке, но и не нужно забывать готовить команду к матчу... и удивили пустые трибуны, принципиальность болельщиков выше поддержки команды...(
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oyabun
1645899564
Поздравляю ЦСКА с отличными новичками Языджи и Карраскаль - во многом сделали игру. Чего увы нельзя сказать про новичков спартаковских. Разочарование по всем линиям. И очень странные решения Ваноли по выбору состава на игру. Одни из самых лучших по сборам - Бакаев и Игнатов в глухом запасе. Одни из самых худших - Промес и Ларссон в игре.
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OOOVVV.
1645899663
Болельщиков ЦСКА со второй победой в дерби. Новички хороши, пришлись ко двору.)).
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NewLife
1645901051
Хочу сказать добрые слова о (наконец то) честном судействе Мешкова.
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Plyash
1645903241
Фамилию Ваноли надо поменять на Дваноли...
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