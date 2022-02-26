РПЛ. «Спартак» в первом матче Ваноли проиграл дома ЦСКА

ЦСКА в 19-м туре чемпионата России победил на выезде «Спартак». Решающий мяч со штрафного забил зимний новичок Юсуф Язиджи.
Это был первый официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Его команда осталась в таблице девятой.
ЦСКА занимает четвертую строчку.
Россия. РПЛ. 19-й тур
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия (Хлусевич, 84), Жиго (Кутепов, 90+5), Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин (Ларссон, 69), Мозес, Промес, Соболев (Николсон, 69).
ЦСКА: Акинфеев, Фукс (Набабкин, 75), Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен (Яковлев, 90), Медина (Зайнутдинов, 56), Карраскаль (Мухин, 90), Язиджи (Эджуке, 75), Заболотный.
Предупреждения: Умяров, 40; Мозес, 90+6 – Фернандес, 24; Карраскаль, 30; Эджуке, 83.