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  • Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

26 февраля 2022, 19:06
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РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России. Они состоятся на следующей неделе.

1 марта (вторник)

«Динамо»«Нижний Новгород»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

2 марта (среда)

«Алания»«Арсенал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Антон Кобзев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Спартак»«Кубань»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Французов.

3 марта (четверг)

«Локомотив»«Енисей»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин»«Ротор»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика»«Чайка»: судья – Анатолий Жабченко, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит»«КАМАЗ»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

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Источник: РФС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Нижний Новгород Алания Арсенал Сочи ЦСКА Спартак Кубань Локомотив Енисей Рубин Ротор Балтика Чайка Зенит КАМАЗ
Комментарии (1)
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zigbert
1645953367
Если учесть что Кубань выбила из кубка Краснодар, игра может получиться упорной. Не хотелось бы еще и судейских ошибок.
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