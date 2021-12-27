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    Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

    РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России. Они состоятся на следующей неделе.

    1 марта (вторник)

    «Динамо»«Нижний Новгород»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    2 марта (среда)

    «Алания»«Арсенал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Антон Кобзев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Сочи» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Спартак»«Кубань»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Французов.

    3 марта (четверг)

    «Локомотив»«Енисей»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Рубин»«Ротор»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.

    «Балтика»«Чайка»: судья – Анатолий Жабченко, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.

    «Зенит»«КАМАЗ»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

    РФС объявил о переносе матча Кубка России «Балтика» – «Чайка»

    «Чайка» попросила РФС перенести кубковый матч с «Балтикой». Клуб не сможет добраться до Калининграда (Сергей Ильев)

    Игры Кубка России «Спартак» – «Кубань» и «Балтика» – «Чайка» перенесут (Сергей Ильев)

    Источник: РФС

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    Сегодня, 19:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +509

      Forvard47 53 минуты назад

      «Рубин» – «Ротор»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.

      Ну зачем говно назначать

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