Влахович – 1-й игрок «Ювентуса» с голом в плей-офф ЛЧ, родившийся в 21-м веке

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович накануне забил в дебютном своем матче в Лиге чемпионов. Он отправил мяч в ворота «Вильярреала» в игре 1/8 финала (1:1).
Влахович отличился на 33-й секунде. Это самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов для дебютантов, вышедших в стартовом составе.
Серб стал первым родившимся в 21-м веке игроком «Ювентуса», забившим в плей-офф Лиги чемпионов.
- Влахович куплен зимой у «Фиорентины».
- Он уже вызывается в сборную Сербии.
- Ответный матч «Ювентуса» и «Вильярреала» состоится в марте.
Источник: Бомбардир.ру