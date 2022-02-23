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    Влахович – 1-й игрок «Ювентуса» с голом в плей-офф ЛЧ, родившийся в 21-м веке

    Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович накануне забил в дебютном своем матче в Лиге чемпионов. Он отправил мяч в ворота «Вильярреала» в игре 1/8 финала (1:1).

    Влахович отличился на 33-й секунде. Это самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов для дебютантов, вышедших в стартовом составе.

    Серб стал первым родившимся в 21-м веке игроком «Ювентуса», забившим в плей-офф Лиги чемпионов.

    • Влахович куплен зимой у «Фиорентины».
    • Он уже вызывается в сборную Сербии.
    • Ответный матч «Ювентуса» и «Вильярреала» состоится в марте.

    Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Сегодня Влахович дебютирует в ЛЧ. Я должен защищать его, как защищал других»

    Влахович – после дебюта за «Ювентус»: «Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 19:31
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