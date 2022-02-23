Влахович – 1-й игрок «Ювентуса» с голом в плей-офф ЛЧ, родившийся в 21-м веке

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович накануне забил в дебютном своем матче в Лиге чемпионов. Он отправил мяч в ворота «Вильярреала» в игре 1/8 финала (1:1).

Влахович отличился на 33-й секунде. Это самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов для дебютантов, вышедших в стартовом составе.

Серб стал первым родившимся в 21-м веке игроком «Ювентуса», забившим в плей-офф Лиги чемпионов.