Влахович – 1-й игрок «Ювентуса» с голом в плей-офф ЛЧ, родившийся в 21-м веке

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович накануне забил в дебютном своем матче в Лиге чемпионов. Он отправил мяч в ворота «Вильярреала» в игре 1/8 финала (1:1).

Влахович отличился на 33-й секунде. Это самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов для дебютантов, вышедших в стартовом составе.

Серб стал первым родившимся в 21-м веке игроком «Ювентуса», забившим в плей-офф Лиги чемпионов.

Влахович куплен зимой у «Фиорентины».

Он уже вызывается в сборную Сербии.

Ответный матч «Ювентуса» и «Вильярреала» состоится в марте.

Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов

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