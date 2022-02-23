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    Вице-президент УЕФА Бонек: «Призыв бойкотировать матч Россия – Польша – несерьезно. Нет оснований»

    Збигнев Бонек, вице-президент УЕФА, оценил предложения бойкотировать матч Россия – Польша, намеченный на март. Он считает их несерьезными.

    «Призыв бойкотировать матч плей-офф в Москве – совершенно несерьeзное поведение. Кто-то хочет прославиться в соцсетях, но понятия не имеет о реальности. Ни Бонек, ни кто-либо другой не может самостоятельно перенести матч. Это может сделать только ФИФА, у которой пока нет для этого оснований. УЕФА занимается плей-офф только с административной стороны: например, назначает судей. Давайте готовиться к игре в Москве. Давайте победим, будет весело.

    Есть ли угроза для наших игроков в Москве? Нет. Так что у ФИФА нет причин переносить матч в Катовице, как хотелось бы многим, или на нейтральную территорию. У нас была такая ситуация, когда мы встречались с Израилем в Иерусалиме. У нас в команде было два игрока, которые не хотели лететь, потому что боялись ракетного обстрела. Я получил заверения от министерства иностранных дел Израиля, что это безопасно. Мы отыграли матч, выиграли, вернулись домой целыми и невредимыми.

    ФИФА накажет Польшу штрафом [в случае бойкота], и никто по нам даже плакать не будет. Россия сыграет в финале плей-офф за выход в Катар. Впрочем, ситуация на Украине ещe может кардинально измениться. Если будут политические санкции против России, спорту придeтся к ним приспосабливаться. Но бойкотировать плей-офф нельзя. Давайте не будем детьми. У нас есть право высказываться об этой ситуации, но мы не можем принимать никаких решений по матчу. Нужно готовиться к игре. Ситуация на российско-украинской границе может меняться каждые пять минут. Сегодня никто не может предсказать, что произойдeт», – цитирует Бонека «Чемпионат» со ссылкой на Interia.

    • Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.
    • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.
    • Россия на этой неделе признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.02.2022 11:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 15 часов назад

      Рад что хоть остались здравомыслящие поляки

      0
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      Рейтинг: +1985

      serglider > Hektor 84 5 часов назад

      К сожалению единственный здравомыслящий человек в УЕФА, как бы это не было последнее его высказывание на этом посту.

      0
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      Рейтинг: +1229

      Vitaga 23 февраля, 16:44

      Бонек был отличным игроком. и человек разумный как стало видно

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      Рейтинг: +6519

      BarStep 23 февраля, 12:37

      Пока разумно..

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