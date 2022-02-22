Депутат Терюшков – о переносе матча с Польшей: «Россия – самая безопасная страна в мире. У нас спорт всегда был вне политики»

Настолько вне политики, что 3ю олимпиаду под флагом спорткомитета выступаем, вот умора
Депутат Госдумы и член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о желании провести матч с Россией на нейтральном поле.
Польша не хочет играть с Россией в Москве из-за российско-украинского конфликта.
«У нас спорт всегда был вне политики, тем более такие организации, как ФИФА и УЕФА, всегда своими основными мыслями это ретранслировали. То, что заявил министр спорта Польши, не имеет под собой никаких юридических оснований.
Турнир может переноситься из-за боевых действий внутри государства, если есть предпосылки к опасности для игроков, тренеров, болельщиков. А не так, как захотела одна команда — приехать или не приехать. Это было субъективное мнение одного человека — министра спорта Польши.
Если брать и переносить матчи с одной территории на другую, то футбол потеряет свою зрелищность и станет инструментом политических манипуляций.
Россия — самая безопасная страна в мире, мы любим футбол, болельщиков, которые к нам приезжают. Если у министра спорта есть вопросы, то пусть приедет и посмотрит, как проводятся наши матчи внутреннего первенства, и увидит, что его слова не соответствуют действительности», — сказал Терюшков.
- Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
- Место проведения – стадион «Динамо».