Депутат Терюшков – о переносе матча с Польшей: «Россия – самая безопасная страна в мире. У нас спорт всегда был вне политики»

Депутат Госдумы и член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о желании провести матч с Россией на нейтральном поле.

Польша не хочет играть с Россией в Москве из-за российско-украинского конфликта.

«У нас спорт всегда был вне политики, тем более такие организации, как ФИФА и УЕФА, всегда своими основными мыслями это ретранслировали. То, что заявил министр спорта Польши, не имеет под собой никаких юридических оснований.

Турнир может переноситься из-за боевых действий внутри государства, если есть предпосылки к опасности для игроков, тренеров, болельщиков. А не так, как захотела одна команда — приехать или не приехать. Это было субъективное мнение одного человека — министра спорта Польши.

Если брать и переносить матчи с одной территории на другую, то футбол потеряет свою зрелищность и станет инструментом политических манипуляций.

Россия — самая безопасная страна в мире, мы любим футбол, болельщиков, которые к нам приезжают. Если у министра спорта есть вопросы, то пусть приедет и посмотрит, как проводятся наши матчи внутреннего первенства, и увидит, что его слова не соответствуют действительности», — сказал Терюшков.