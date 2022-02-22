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    Депутат Терюшков – о переносе матча с Польшей: «Россия – самая безопасная страна в мире. У нас спорт всегда был вне политики»

    Депутат Госдумы и член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о желании провести матч с Россией на нейтральном поле.

    Польша не хочет играть с Россией в Москве из-за российско-украинского конфликта.

    «У нас спорт всегда был вне политики, тем более такие организации, как ФИФА и УЕФА, всегда своими основными мыслями это ретранслировали. То, что заявил министр спорта Польши, не имеет под собой никаких юридических оснований.

    Турнир может переноситься из-за боевых действий внутри государства, если есть предпосылки к опасности для игроков, тренеров, болельщиков. А не так, как захотела одна команда — приехать или не приехать. Это было субъективное мнение одного человека — министра спорта Польши.

    Если брать и переносить матчи с одной территории на другую, то футбол потеряет свою зрелищность и станет инструментом политических манипуляций.

    Россия — самая безопасная страна в мире, мы любим футбол, болельщиков, которые к нам приезжают. Если у министра спорта есть вопросы, то пусть приедет и посмотрит, как проводятся наши матчи внутреннего первенства, и увидит, что его слова не соответствуют действительности», — сказал Терюшков.

    • Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
    • Место проведения – стадион «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2022 19:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 22 февраля 2022, 23:02

      Настолько вне политики, что 3ю олимпиаду под флагом спорткомитета выступаем, вот умора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2022, 21:01

      А вот для СВОИХ?????(НАХ Я ЭТО НЕ)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2022, 20:59

      Для ИНОСТРАНЦЕВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНО я

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 19:48

      А где он еще харчуется???

      1
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