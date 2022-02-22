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    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга в Лондон: «Обсуждений с УЕФА не было»

    Алексей Сорокин, глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, заявил, что УЕФА не обсуждал с ним возможный перенос матча в другое место из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией.

    «В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже «отнимали» финалы неоднократно.

    Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было. У нас подготовка идет полным ходом. На март намечены очередные рабочие визиты.

    Для нас никаких изменений нет, лично со мной никаких дискуссий с УЕФА не было на этот счет, — сказал Сорокин.

    • Сообщалось, что финал турнира может пройти в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2022 12:08
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