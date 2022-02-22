Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга в Лондон: «Обсуждений с УЕФА не было»

Алексей Сорокин, глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, заявил, что УЕФА не обсуждал с ним возможный перенос матча в другое место из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией.

«В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже «отнимали» финалы неоднократно.

Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было. У нас подготовка идет полным ходом. На март намечены очередные рабочие визиты.

Для нас никаких изменений нет, лично со мной никаких дискуссий с УЕФА не было на этот счет, — сказал Сорокин.