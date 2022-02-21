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  • Семин: «С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли»

Семин: «С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли»

21 февраля 2022, 09:22
2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новом лимите в РПЛ.

– Что вы думаете о новом варианте лимита на легионеров, который, как пишут, может быть по схеме 13 иностранцев в заявке и 8 на поле?

– С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли. Вообще никакой. Это не главное в российском футболе.

  • РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.
  • На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.
  • Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (2)
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Олег1204
1645433610
Дед, иди пей таблетки.
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Vratarь
1645435798
Ну, наконец-то! Спасибо, Юрий Палыч; а то я в одиночку уже взопрел всем азбуку объяснять. Носятся с этим лимитом, ввести-отменить, отменить-ввести, а дело на месте стоит. Удобно, энергия в свисток уходит, и руководство занято, и болелы как бы при деле.
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