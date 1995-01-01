Семин: «С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новом лимите в РПЛ.

– Что вы думаете о новом варианте лимита на легионеров, который, как пишут, может быть по схеме 13 иностранцев в заявке и 8 на поле?

– С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли. Вообще никакой. Это не главное в российском футболе.

РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.

На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.

Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.

Семин: «Зенит» будет биться за весь российский футбол против «Бетиса»

Семин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса»

Семин: «Дзюба продолжит приносить пользу «Зениту», изменится только его игровое время»