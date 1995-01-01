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    Семин: «С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новом лимите в РПЛ.

    – Что вы думаете о новом варианте лимита на легионеров, который, как пишут, может быть по схеме 13 иностранцев в заявке и 8 на поле?

    – С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли. Вообще никакой. Это не главное в российском футболе.

    • РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.
    • На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.
    • Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.

    Семин: «Зенит» будет биться за весь российский футбол против «Бетиса»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +423

      Vratarь 1 час назад

      Ну, наконец-то! Спасибо, Юрий Палыч; а то я в одиночку уже взопрел всем азбуку объяснять. Носятся с этим лимитом, ввести-отменить, отменить-ввести, а дело на месте стоит. Удобно, энергия в свисток уходит, и руководство занято, и болелы как бы при деле.

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      Рейтинг: +1739

      Олег1204 1 час назад

      Дед, иди пей таблетки.

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