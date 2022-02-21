Семин: «С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новом лимите в РПЛ.

– Что вы думаете о новом варианте лимита на легионеров, который, как пишут, может быть по схеме 13 иностранцев в заявке и 8 на поле?

– С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли. Вообще никакой. Это не главное в российском футболе.