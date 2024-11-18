Семин прокомментировал игру Чалова в составе ПАОКа

Юрий Семин порассуждал о невыразительной игре нападающего Федора Чалова после трансфера в ПАОК.

Греческий клуб выкупил его в начале августа за 3 млн евро.

Форвард забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

«Чалову может что-то посоветовать его тренер в ПАОКе. Он знает его близко. Советуют тренеры, с которыми он работает.

Они должны найти его потенциал, чтобы он стал лучше. Убедить Фeдора, чтобы он тренировался более качественно или лучше.

Не знаю, с чем связана такая тяжeлая адаптация в Греции», – сказал Сeмин.

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