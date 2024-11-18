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    Семин прокомментировал игру Чалова в составе ПАОКа

    Юрий Семин порассуждал о невыразительной игре нападающего Федора Чалова после трансфера в ПАОК.

    • Греческий клуб выкупил его в начале августа за 3 млн евро.
    • Форвард забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

    «Чалову может что-то посоветовать его тренер в ПАОКе. Он знает его близко. Советуют тренеры, с которыми он работает.

    Они должны найти его потенциал, чтобы он стал лучше. Убедить Фeдора, чтобы он тренировался более качественно или лучше.

    Не знаю, с чем связана такая тяжeлая адаптация в Греции», – сказал Сeмин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.11.2024 15:30
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1731933490
    это просто закат...
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    Интерес
    1731941553
    Бойся своих желаний,иногда оги сбываются...Вот и вся Явропа.
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