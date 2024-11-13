Семин сказал, зачем сборной России нужно играть как можно больше

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин выразил отношение к товарищеским матчам национальной команды в ноябре.

«Хорошо, что мы сможем хоть с кем-то сыграть в ноябре. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников. Хорошо, что увидим впервые Бруней, расширим географию наших соперников, проведем игру в Краснодаре, где местные болельщики давно не видели сборную.

Да, команда против нас сыграет не очень статусная, но слабых соперников не бывает, надо ко всем серьезно относиться. В любом случае надо играть как можно больше, чтобы иметь международную практику и сохранять рейтинг в таблице коэффициентов ФИФА», – сказал Семин.

15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го – в Волгограде с Сирией.

Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е, Россия – 34-е.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.

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