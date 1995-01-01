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    Почеттино: «Месси – это и есть футбол. Он лучший игрок в мире»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о своем форварде Лионеле Месси. Он считает его лучшим в мире.

    «Месси – это есть и футбол. Он лучший игрок в мире. Если вам нужно объяснить, что такое футбол, то просто говорите, что это Месси.

    В последнем матче с «Реалом» «ПСЖ» хорошо играл благодаря Месси», – убежден аргентинец.

    • Месси пополнил «ПСЖ» летом.
    • В последнем матче с «Реалом» Месси не реализовал пенальти.
    • Аргентинец повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти (5).

    Месси: «Выиграть Лигу чемпионов сложно, потому что не всегда побеждает лучшая команда»

    Месси был расстроен после матча с «Реалом». Его утешил Неймар

    Куртуа: «Было очевидно, что Месси пробьет в левый угол. Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый»

    Источник: RMC Sport

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