Почеттино: «Месси – это и есть футбол. Он лучший игрок в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о своем форварде Лионеле Месси. Он считает его лучшим в мире.

«Месси – это есть и футбол. Он лучший игрок в мире. Если вам нужно объяснить, что такое футбол, то просто говорите, что это Месси.

В последнем матче с «Реалом» «ПСЖ» хорошо играл благодаря Месси», – убежден аргентинец.