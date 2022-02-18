Почеттино: «Месси – это и есть футбол. Он лучший игрок в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о своем форварде Лионеле Месси. Он считает его лучшим в мире.
«Месси – это есть и футбол. Он лучший игрок в мире. Если вам нужно объяснить, что такое футбол, то просто говорите, что это Месси.
В последнем матче с «Реалом» «ПСЖ» хорошо играл благодаря Месси», – убежден аргентинец.
- Месси пополнил «ПСЖ» летом.
- В последнем матче с «Реалом» Месси не реализовал пенальти.
- Аргентинец повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти (5).
Источник: RMC Sport