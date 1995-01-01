Почеттино: «Месси – это и есть футбол. Он лучший игрок в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о своем форварде Лионеле Месси. Он считает его лучшим в мире.

«Месси – это есть и футбол. Он лучший игрок в мире. Если вам нужно объяснить, что такое футбол, то просто говорите, что это Месси.

В последнем матче с «Реалом» «ПСЖ» хорошо играл благодаря Месси», – убежден аргентинец.

Месси пополнил «ПСЖ» летом.

В последнем матче с «Реалом» Месси не реализовал пенальти.

Аргентинец повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти (5).

Месси: «Выиграть Лигу чемпионов сложно, потому что не всегда побеждает лучшая команда»

Месси был расстроен после матча с «Реалом». Его утешил Неймар

Куртуа: «Было очевидно, что Месси пробьет в левый угол. Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый»