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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Интер» – 2:0

    «Ливерпуль» на выезде обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:0. Голы во втором тайме забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

    Ответная игра команд пройдет в Англии 8 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фирмино, 75; 0:2 – Салах, 83.

    Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 89), де Врей (Раноккья, 89), Джеко, Мартинес (Санчес, 70), Перишич, Чалханоглу, Видаль (Гальярдини, 89), Шкриньяр, Брозович, Бастони (Димарко, 90+1).

    Ливерпуль: Алиссон, Фабиньо (Хендерсон, 59), ван Дейк, Конате, Тиаго (Милнер, 86), Мане (Диас, 59), Салах, Жота (Фирмино, 46), Робертсон, Александер-Арнольд, Эллиотт (Кейта, 60).

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

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    Эллиот – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», вышедший в старте в ЛЧ

    Лига чемпионов. «Интер» играет с «Ливерпулем»

    Конате и Эллиот – в старте «Ливерпуля» на матч с «Интером»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14036

      житель СПб 1 час назад

      Игра была веселой... Но Ливер не выглядел на такой счет! Интер временами смотрелся очень хорошо, но ему не повезло. С такой игрой Ливер разобьют и МанСити, и ПСЖ, да и Реал. Та ситуация, когда счет не по игре.

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      Рейтинг: +715

      rammax fcsm 1 час назад

      Загадка дня... Как можно быть таким тупым дебилом, ошибаться в каждой фразе, в каждом факте, 90 минут нести ЭПИЧЕСКУЮ ЧУШЬ, ПРОСТО БРЕД, ежеминутно извиняться, когда указывают на полный непрофессионализм, и при этом регулярно комментировать ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ???? Такое ощущение, что умственно отсталый идиот бредит в прямом эфире...

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      Рейтинг: +1177

      нейтральныйкакникто > rammax fcsm 46 минут назад

      О ком идёт речь?

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