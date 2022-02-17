Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Интер» – 2:0

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:0. Голы во втором тайме забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

Ответная игра команд пройдет в Англии 8 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фирмино, 75; 0:2 – Салах, 83.

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 89), де Врей (Раноккья, 89), Джеко, Мартинес (Санчес, 70), Перишич, Чалханоглу, Видаль (Гальярдини, 89), Шкриньяр, Брозович, Бастони (Димарко, 90+1).

Ливерпуль: Алиссон, Фабиньо (Хендерсон, 59), ван Дейк, Конате, Тиаго (Милнер, 86), Мане (Диас, 59), Салах, Жота (Фирмино, 46), Робертсон, Александер-Арнольд, Эллиотт (Кейта, 60).

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

Смотрите матчи ЛЧ и получите фрибет 2000