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Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Интер» – 2:0

17 февраля 2022, 00:53
19

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:0. Голы во втором тайме забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

Ответная игра команд пройдет в Англии 8 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фирмино, 75; 0:2 – Салах, 83.

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 89), де Врей (Раноккья, 89), Джеко, Мартинес (Санчес, 70), Перишич, Чалханоглу, Видаль (Гальярдини, 89), Шкриньяр, Брозович, Бастони (Димарко, 90+1).

Ливерпуль: Алиссон, Фабиньо (Хендерсон, 59), ван Дейк, Конате, Тиаго (Милнер, 86), Мане (Диас, 59), Салах, Жота (Фирмино, 46), Робертсон, Александер-Арнольд, Эллиотт (Кейта, 60).

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (19)
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rammax fcsm
1645048704
Загадка дня... Как можно быть таким тупым дебилом, ошибаться в каждой фразе, в каждом факте, 90 минут нести ЭПИЧЕСКУЮ ЧУШЬ, ПРОСТО БРЕД, ежеминутно извиняться, когда указывают на полный непрофессионализм, и при этом регулярно комментировать ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ???? Такое ощущение, что умственно отсталый идиот бредит в прямом эфире...
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житель СПб
1645048813
Игра была веселой... Но Ливер не выглядел на такой счет! Интер временами смотрелся очень хорошо, но ему не повезло. С такой игрой Ливер разобьют и МанСити, и ПСЖ, да и Реал. Та ситуация, когда счет не по игре.
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NeoNaTe
1645071311
Сериал не уровень АПЛ, в очередной раз подтверждено
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portero
1645071898
Что там Капелло говорил про слабый Ливер??? Конечно Интер очень старал, но всё равно Ливер чуток побыстрее и увереннее...
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Hektor 84
1645072458
Индзаги опоздал с заменами.
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neveldomha
1645076398
Одним Перешичем Ливерпуль не победить. Индзаги ошибся с Мартинесем в старте. Нужно было изначально ставить Санчеса.
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Zlatan2718
1645083493
Красавцы
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ySS
1645085934
Ливерпуль с победой, атака оказалась сильнее обороны)
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zigbert
1645089390
Интер немного не дотерпел до конца матча. Преимущество Ливерпуля было заметно на протяжении всего матча. Очень трудно давалось Интеру при переходе из обороны в атаку. Часто такие выходы заканчивались потерей мяча. Самый реальный шанс был у Интера когда Чалханоглу попал в перекладину. Трудно сказать как бы сложилась игра. Но если взять игру в целом то победа Ливерпуля закономерна.
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Красногорск_Фан
1645095925
Лучшим был комментатор с фразой "сегодня у Ливерпуля все через Жоту". Ливер смотрится сильно. Исход 2-х матчей ясен если не будет какой то совсем сенсации еще и в Ливерпуле.
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