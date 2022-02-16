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    Лига чемпионов. «Интер» играет с «Ливерпулем»

    «Интер» принимает «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на миланском стадионе «Джузеппе Меацца».

    • Последний раз команды встречались в плей-офф ЛЧ сезона-2007/08. В обоих матчах победил «Ливерпуль».
    • Сейчас «Ливерпуль» на серии из 9 матчей без поражений.
    • У «Интера» в последних 11 матчах 1 поражение.

    Смотрите матчи Лиги чемпионов и получите фрибет 2000

    Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Интер» – 2:0

    Эллиот – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», вышедший в старте в ЛЧ

    Конате и Эллиот – в старте «Ливерпуля» на матч с «Интером»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2022 23:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14480

      Hektor 84 6 часов назад

      Форца Интер!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58702

      portero 7 часов назад

      Ливер должен выигрывать, но Интер дома все силы положит на результат, перед своими болелами они всё оставят на поле....

      3
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      Рейтинг: +4058

      ySS 9 часов назад

      Надеюсь на победу красных

      2
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