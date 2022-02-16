Лига чемпионов. «Интер» играет с «Ливерпулем»

Форца Интер!
«Интер» принимает «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на миланском стадионе «Джузеппе Меацца».
- Последний раз команды встречались в плей-офф ЛЧ сезона-2007/08. В обоих матчах победил «Ливерпуль».
- Сейчас «Ливерпуль» на серии из 9 матчей без поражений.
- У «Интера» в последних 11 матчах 1 поражение.
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