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    Эллиот – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», вышедший в старте в ЛЧ

    «Ливерпуль» играет с «Интером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В основном составе английской команды вышел полузащитник Харви Эллиот.

    Англичанин в возрасте 18 лет и 318 дней стал самым молодым игроком в истории «Ливерпуля», который вышел в старте на игру ЛЧ.

    • Предыдущим рекордсменом был Трент Александер-Арнолд. Он сыграл в возрасте 18 лет 354 дней против «Спартака».
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ливерпуль».

    Эллиот: «Когда дебютировал за «Ливерпуль», я прослезился»

    «Ливерпуль» продлил контракт с 18-летним Эллиотом

    Эллиот стал самым молодым победителем АПЛ в истории

    Источник: Opta

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    16.02.2022 23:15
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