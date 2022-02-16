Эллиот – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», вышедший в старте в ЛЧ

«Ливерпуль» играет с «Интером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В основном составе английской команды вышел полузащитник Харви Эллиот.

Англичанин в возрасте 18 лет и 318 дней стал самым молодым игроком в истории «Ливерпуля», который вышел в старте на игру ЛЧ.

Предыдущим рекордсменом был Трент Александер-Арнолд. Он сыграл в возрасте 18 лет 354 дней против «Спартака».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ливерпуль».

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