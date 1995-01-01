Конате и Эллиот – в старте «Ливерпуля» на матч с «Интером»

Крепкая оборона против мощной атаки! Форца Интер!
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Интер»: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Джеко, Мартинес, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Шкриньяр, Брозович, Бастони.
«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Конате, Тиаго, Мане, Салах, Жота, Робертсон, Александер-Арнольд, Эллиотт.
- Встреча пройдет в Милане, начало – в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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