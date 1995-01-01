Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Конате и Эллиот – в старте «Ливерпуля» на матч с «Интером»

    Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Интер»: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Джеко, Мартинес, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Шкриньяр, Брозович, Бастони.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Конате, Тиаго, Мане, Салах, Жота, Робертсон, Александер-Арнольд, Эллиотт.

    Смотрите матчи Лиги чемпионов и получите фрибет 2000

    Лига чемпионов. «Интер» играет с «Ливерпулем»

    Капелло: «Ливерпуль» сейчас слабее, чем несколько месяцев назад»

    Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит в паре с «Интером». У них отличные игроки на каждой позиции»

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14476

      Hektor 84 54 минуты назад

      Крепкая оборона против мощной атаки! Форца Интер!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru