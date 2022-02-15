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  • Вратарь «Балтики» Бориско может перейти в «Зенит». Осенью им интересовался «Спартак»

Вратарь «Балтики» Бориско может перейти в «Зенит». Осенью им интересовался «Спартак»

15 февраля 2022, 11:43
12

Вратарь «Балтики» и молодежной сборной России Максим Бориско может перейти в «Зенит».

«Зенит» опроверг интерес к Лантратову, как ранее к Хайкину – но очевидно, что вопрос о молодом вратаре на долгие годы становится стратегическим.

Есть Сафонов, есть Лантратов, есть свой Одоевский – и есть ещe один кандидат. Максим Бориско. Сильный, рослый, играющий на ноль. Достоинства очевидны.

К тому же, Семака и Игнашевича связывает близкая дружба – и если интерес станет по-настоящему предметным, информация по Бориско будет абсолютной.

Есть ли сейчас интерес Зенита – больше обязательного, который априори должен быть к такому вратарю? Или это опять только слухи. Но тему вратаря Зениту надо в любом случае закрывать», – написал журналист Илья Казаков в телеграме.

  • В этом сезоне Бориско пропустил 10 голов в 15 матчах за «Балтику».
  • Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Балтика Бориско Максим
Комментарии (12)
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acor94
1644914992
А обратно в аренду Одоевского года на три. Чтобы по честному
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portero
1644915154
С Бетисом то всё равно Одоевского надо ставить, Бориско еще не пришёл на царство....
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ААМ
1644915835
Посмотрим, если подпишут, чем он хорош.
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Форвард 79
1644915985
Ну какой Бориско? Если Зенит хочет играть в плей оф ЛЧ, то он должен рассматривать уже готового вратаря, не ниже уровня Сафонова А брать киппера на вырост не совсем правильная идея На вырост есть Одоевский. Бориско еще сырой для этого, ему надо сначало себя попробывать в других командах РФПЛ
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111Hunter111
1644917068
Пропал парень.
Ответить
житель СПб
1644917848
Почему бы и нет - раз ничего лучше не нашли...
Ответить
ALEX ML
1644921842
Бориску на царство?
Ответить
O-kolesov
1644923455
Ну давайте уж конкурс красоты из вратарей устроим.
Ответить
paracetamol
1644925575
Куда их, вратарей, солить что-ли? Надо одного, но хорошего!
Ответить
ySS
1644926121
Журналюги от скуки уже которого вратаря в Зенит сватают) Хайкин, Сафонов, Лантратов... это только последняя неделя)
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