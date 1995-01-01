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    Вратарь «Балтики» Бориско может перейти в «Зенит». Осенью им интересовался «Спартак»

    Вратарь «Балтики» и молодежной сборной России Максим Бориско может перейти в «Зенит».

    «Зенит» опроверг интерес к Лантратову, как ранее к Хайкину – но очевидно, что вопрос о молодом вратаре на долгие годы становится стратегическим.

    Есть Сафонов, есть Лантратов, есть свой Одоевский – и есть ещe один кандидат. Максим Бориско. Сильный, рослый, играющий на ноль. Достоинства очевидны.

    К тому же, Семака и Игнашевича связывает близкая дружба – и если интерес станет по-настоящему предметным, информация по Бориско будет абсолютной.

    Есть ли сейчас интерес Зенита – больше обязательного, который априори должен быть к такому вратарю? Или это опять только слухи. Но тему вратаря Зениту надо в любом случае закрывать», – написал журналист Илья Казаков в телеграме.

    • В этом сезоне Бориско пропустил 10 голов в 15 матчах за «Балтику».
    • Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    «Балтика»: «Интерес к Бориско со стороны клубов РПЛ есть, но пока на словах»

    Вратарь «Балтики» Бориско перейдет в «Химки». Это будет одна из самых дорогих продаж в истории ФНЛ (Сергей Ильев)

    «Балтика»: «Не ведeм переговоры со «Спартаком» по трансферу Бориско»

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +655

      O-kolesov 9 минут назад

      Ну давайте уж конкурс красоты из вратарей устроим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2298

      ALEX ML 36 минут назад

      Бориску на царство?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +755

      Дубина 1 час назад

      Быстрее бы уже нас баклажанник развеселил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +755

      Дубина 1 час назад

      Просто как то че то опять стало стыдно за лучший клуПППППП восточной Явропы))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13925

      житель СПб 1 час назад

      Почему бы и нет - раз ничего лучше не нашли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      111Hunter111 1 час назад

      Пропал парень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      Форвард 79 2 часа назад

      Ну какой Бориско?
      Если Зенит хочет играть в плей оф ЛЧ, то он должен рассматривать уже готового вратаря, не ниже уровня Сафонова
      А брать киппера на вырост не совсем правильная идея
      На вырост есть Одоевский.
      Бориско еще сырой для этого, ему надо сначало себя попробывать в других командах РФПЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +755

      Дубина > Форвард 79 1 час назад

      Если Зенит хочет играть в плей оф ЛЧ,

      Посмеялся! Не говори больше такого ни кому)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +772

      Узб@гоеный > Дубина 1 час назад

      Филл, ты ещё гавкаешь? Когда в баню? Пора уже. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +755

      Дубина > Узб@гоеный 1 час назад

      Ага) И тебе здорова Степан! Как оно не че?
      Ну шо Дзюбе жопу на мылили перед Бетисом???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +772

      Узб@гоеный > Дубина 1 час назад

      Дзюба забьёт головой гол. Зуб Казанского Коляна даю. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3213

      ААМ 2 часа назад

      Посмотрим, если подпишут, чем он хорош.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +58525

      portero 2 часа назад

      С Бетисом то всё равно Одоевского надо ставить, Бориско еще не пришёл на царство....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15573

      Persona_non_Grata > portero 1 час назад

      А будет ли "царство" ? Может очередной самозванец ? )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2314

      acor94 2 часа назад

      А обратно в аренду Одоевского года на три. Чтобы по честному

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