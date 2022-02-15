Вратарь «Балтики» Бориско может перейти в «Зенит». Осенью им интересовался «Спартак»

Вратарь «Балтики» и молодежной сборной России Максим Бориско может перейти в «Зенит».

«Зенит» опроверг интерес к Лантратову, как ранее к Хайкину – но очевидно, что вопрос о молодом вратаре на долгие годы становится стратегическим.

Есть Сафонов, есть Лантратов, есть свой Одоевский – и есть ещe один кандидат. Максим Бориско. Сильный, рослый, играющий на ноль. Достоинства очевидны.

К тому же, Семака и Игнашевича связывает близкая дружба – и если интерес станет по-настоящему предметным, информация по Бориско будет абсолютной.

Есть ли сейчас интерес Зенита – больше обязательного, который априори должен быть к такому вратарю? Или это опять только слухи. Но тему вратаря Зениту надо в любом случае закрывать», – написал журналист Илья Казаков в телеграме.

В этом сезоне Бориско пропустил 10 голов в 15 матчах за «Балтику».

Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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