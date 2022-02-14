Тихонов: «Ваноли в «Спартаке» делает упор на фланговые атаки. Всегда кричит: «фланг, диагональ»

Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал об изменениях в «Спартаке» при новом главном тренере Паоло Ваноли.

«Был на матчах «Ригой» и командой из Малайзии. Понимаю, чего хочет Ваноли – игра в три центральных защитника, много смещений на фланг. В матче с «Ригой» был очень агрессивный футбол, мало моментов.

С малайзийцами был немного другой футбол. У малайзийцев много латиноамериканцев, играют в пас, техничные и быстрые. На сборах ставят игру, многое проверяется, но когда результат есть, это вдохновляет. В матче были стычки, что для сборов ситуация обыкновенная.

Малайзийцы вышли играть, как будто для себя – много работы с мячом, играли в удовольствие, как получится – поэтому я и сказал по ходу матча про пляжных футболистов, и это попало в трансляцию. Где-то их не получалось накрывать, отсюда и нервы.

Во что играет Ваноли: упор на фланговые атаки, тренер всегда кричит: «фланг, диагональ». Когда футболисты получали мяч на фланге, Ваноли кричал «браво», – сказал Тихонов.