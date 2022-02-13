Почеттино могут уволить после матчей с «Реалом»

У главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино не складываются отношения со спортивным директором Леонардо. В том числе по этой причине аргентинца могут уволить, если парижане вылетят в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала».
Леонардо летом не выполнил трансферные запросы тренера, из-за чего у них нет взаимопонимания. Руководство сейчас недовольно результатами команды (вылет из Кубка Франции в 1/8 финала).
- 1-й матч с «Реалом» состоится 15 февраля.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.
Источник: Goal