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    Почеттино могут уволить после матчей с «Реалом»

    У главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино не складываются отношения со спортивным директором Леонардо. В том числе по этой причине аргентинца могут уволить, если парижане вылетят в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала».

    Леонардо летом не выполнил трансферные запросы тренера, из-за чего у них нет взаимопонимания. Руководство сейчас недовольно результатами команды (вылет из Кубка Франции в 1/8 финала).

    • 1-й матч с «Реалом» состоится 15 февраля.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.

    Почеттино: «Не верю, что «Реал» против «ПСЖ» будет так же дисциплинирован, как «Ренн» и другие команды Лиги 1»

    Почеттино – о Зидане в «ПСЖ»: «Отличный тренер, к тому же француз. Вопросы к президенту»

    Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ». Он в топ-5 лучших игроков мира»

    Источник: Goal

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    13.02.2022 23:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1362

      Parham 16 минут назад

      Надоели эти сплетни!!!

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      Рейтинг: +2111

      CSKA471 18 минут назад

      Да давно пора, он не тренер мотиватор, лига 1 слабее всех из топов, с таким подбором нужен тренер с именем, тот же венгер, снимите с полки, протрите пыль и он еще все сделает!!!

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      Рейтинг: +22587

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Почеттино увольняют каждый день, так же как Дзюба переходит в зарубежный клуб. )))

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