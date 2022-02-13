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Почеттино могут уволить после матчей с «Реалом»

13 февраля 2022, 23:22
11

У главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино не складываются отношения со спортивным директором Леонардо. В том числе по этой причине аргентинца могут уволить, если парижане вылетят в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала».

Леонардо летом не выполнил трансферные запросы тренера, из-за чего у них нет взаимопонимания. Руководство сейчас недовольно результатами команды (вылет из Кубка Франции в 1/8 финала).

  • 1-й матч с «Реалом» состоится 15 февраля.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
  • Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.

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Источник: Goal
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Реал Почеттино Маурисио
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1644784301
Почеттино увольняют каждый день, так же как Дзюба переходит в зарубежный клуб. )))
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CSKA471
1644786217
Да давно пора, он не тренер мотиватор, лига 1 слабее всех из топов, с таким подбором нужен тренер с именем, тот же венгер, снимите с полки, протрите пыль и он еще все сделает!!!
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Parham
1644786291
Надоели эти сплетни!!!
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portero
1644827076
Почеттино опять бабла урвёт и будет отдыхать, молодец мужик ушлый Таких сейчас всё больше и больше в футболе....
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Demgel
1644842481
Париж бабло не считает.
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zigbert
1644845925
Если только дойдет до этого, Почеттино ничего не потеряет. Неустойка будет солидной.
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Soccerdealer63
1644854505
Если это соответствует действительности, то значит... его уволят... ПРИ ЛЮБОМ СЛЕДУЮЩЕМ ПРОИГРЫШЕ И ОСТАВЯТ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫИГРЫША ЛЧ!))) Иначе, чем проигрыш Реалу в 1/8 лучше (или хуже) проигрышу кому-то в 1/4-й?
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