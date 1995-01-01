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    Почеттино сообщил окружению, что летом покинет «ПСЖ» (Foot Mercato)

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино собирается уйти с занимаемого поста.

    Аргентинец устал от давления, в связи с чем намерен покинуть клуб летом. Об этом он уже сообщил своему окружению.

    49-летний специалист был готов в январе возглавить «Манчестер Юнайтед», однако его не отпустили.

    • Почеттино тренирует «ПСЖ» с января 2021 года.
    • Его контракт действует до конца сезона-2022/23.
    • Парижане лидируют в Лиге 1.

    Почеттино сообщили, что его уволят из «ПСЖ» в конце сезона (Адриен Гренье)

    Почеттино: «ПСЖ» играл лучше «Ниццы». Мы больше заслуживали победы»

    «МЮ» хочет назначить Почеттино или тен Хага до конца сезона (MEN)

    Источник: Foot Mercato

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