Почеттино сообщил окружению, что летом покинет «ПСЖ» (Foot Mercato)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино собирается уйти с занимаемого поста.
Аргентинец устал от давления, в связи с чем намерен покинуть клуб летом. Об этом он уже сообщил своему окружению.
49-летний специалист был готов в январе возглавить «Манчестер Юнайтед», однако его не отпустили.
- Почеттино тренирует «ПСЖ» с января 2021 года.
- Его контракт действует до конца сезона-2022/23.
- Парижане лидируют в Лиге 1.
Почеттино сообщили, что его уволят из «ПСЖ» в конце сезона (Адриен Гренье)
Почеттино: «ПСЖ» играл лучше «Ниццы». Мы больше заслуживали победы»
«МЮ» хочет назначить Почеттино или тен Хага до конца сезона (MEN)