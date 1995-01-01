Почеттино сообщил окружению, что летом покинет «ПСЖ» (Foot Mercato)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино собирается уйти с занимаемого поста.

Аргентинец устал от давления, в связи с чем намерен покинуть клуб летом. Об этом он уже сообщил своему окружению.

49-летний специалист был готов в январе возглавить «Манчестер Юнайтед», однако его не отпустили.

Почеттино тренирует «ПСЖ» с января 2021 года.

Его контракт действует до конца сезона-2022/23.

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