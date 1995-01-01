Семак: «Юри Алберто нужно прибавить в реализации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интеграцию в состав нового форварда Юри Алберто.

— Есть ощущение, что команда пока не совсем понимает Юри Алберто.

— Абсолютно все понимают. Вопрос взаимодействия и сыгранности всегда имеет место. Он молодой игрок в плане адаптации.

Но обладает рядом хороших качеств — открывается, имеет моменты. Нужно прибавить в реализации. Со временем всe будет хорошо.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

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