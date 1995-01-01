Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Семак: «Юри Алберто нужно прибавить в реализации»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интеграцию в состав нового форварда Юри Алберто.

    — Есть ощущение, что команда пока не совсем понимает Юри Алберто.

    — Абсолютно все понимают. Вопрос взаимодействия и сыгранности всегда имеет место. Он молодой игрок в плане адаптации.

    Но обладает рядом хороших качеств — открывается, имеет моменты. Нужно прибавить в реализации. Со временем всe будет хорошо.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

    Семак: «Степень повреждения Ловрена пока непонятна»

    Виллаш-Боаш: «После Луческу и Манчини «Зенит» обрел стабильность. Семак организовал команду»

    Семак: «Аренда Алипа – это путь развития наших молодых игроков»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93995
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68751
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru