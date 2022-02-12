Семак: «Юри Алберто нужно прибавить в реализации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интеграцию в состав нового форварда Юри Алберто.
— Есть ощущение, что команда пока не совсем понимает Юри Алберто.
— Абсолютно все понимают. Вопрос взаимодействия и сыгранности всегда имеет место. Он молодой игрок в плане адаптации.
Но обладает рядом хороших качеств — открывается, имеет моменты. Нужно прибавить в реализации. Со временем всe будет хорошо.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»