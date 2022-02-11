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    Расширенный состав сборной России на стыковые матчи объявят 7 марта

    Тренерский штаб сборной России планирует 7 марта опубликовать заявку на стыки отбора ЧМ-2022.

    «Мы должны по регламенту это сделать за 15 дней до «окна» на матчи сборных, оно открывается 21 марта.

    6 марта отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим состав для СМИ», – сообщили в пресс-службе национальной команды.

    • Соперник России по полуфиналу – Польша.
    • Команды сыграют 24 марта в Москве на стадионе «Динамо».
    • Победитель пары 29 марта встретится со Швецией или Чехией.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13762

      Cleaner 28 минут назад

      Еще и стадион для игры выбрали на котором Динамо 50 ЛЕТ без чемпионства...(((

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      Рейтинг: +604

      Дубина 29 минут назад

      Валерка думаю ошибок не сделает не возьмет всяких рукаку)))

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      Рейтинг: +13762

      Cleaner > Дубина 26 минут назад

      Валера не может сделать ошибок по причине того, что он физрук. Ему главное, чтобы на сборах никто САХАРА не нажрался!..)))

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