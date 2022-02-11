Расширенный состав сборной России на стыковые матчи объявят 7 марта

Тренерский штаб сборной России планирует 7 марта опубликовать заявку на стыки отбора ЧМ-2022.

«Мы должны по регламенту это сделать за 15 дней до «окна» на матчи сборных, оно открывается 21 марта.

6 марта отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим состав для СМИ», – сообщили в пресс-службе национальной команды.