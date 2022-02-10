Нижегородов: «Выбрал «Рубин» вместо ЦСКА из-за Слуцкого»

Левый защитник «Рубина» Константин Нижегородов объяснил, почему перешел в казанский клуб, несмотря на вариант с ЦСКА.
— Ты мог бы играть не за «Рубин», а и за ЦСКА — в 2021-м тренировался там три месяца. Смущало, что не предлагали контракт?
— Поначалу нет: спокойно работал. Меня не успели заявить на сезон, но говорили, что скоро подпишут контракт. Перевели в первую команду, я все время тренировался с нею.
Шли переговоры. Мне было без разницы, главное — играть в футбол и работать.
— Почему ты сделал выбор в пользу «Рубина»?
— Главное — это Леонид Слуцкий. Это тренер с именем, один из лучших, если не лучший российский специалист.
«Рубин» в прошлом сезоне занял четвертое место. Такая команда, такой тренер. Почему мне было сюда не пойти?
- 19-летний Нижегородов перешел в «Рубин» в июне прошлого года.
- В этом сезоне он поучаствовал в 3 матчах.
Источник: Sport24