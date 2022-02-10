Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Нижегородов: «Выбрал «Рубин» вместо ЦСКА из-за Слуцкого»

    Левый защитник «Рубина» Константин Нижегородов объяснил, почему перешел в казанский клуб, несмотря на вариант с ЦСКА.

    — Ты мог бы играть не за «Рубин», а и за ЦСКА — в 2021-м тренировался там три месяца. Смущало, что не предлагали контракт?

    — Поначалу нет: спокойно работал. Меня не успели заявить на сезон, но говорили, что скоро подпишут контракт. Перевели в первую команду, я все время тренировался с нею.

    Шли переговоры. Мне было без разницы, главное — играть в футбол и работать.

    — Почему ты сделал выбор в пользу «Рубина»?

    — Главное — это Леонид Слуцкий. Это тренер с именем, один из лучших, если не лучший российский специалист.

    «Рубин» в прошлом сезоне занял четвертое место. Такая команда, такой тренер. Почему мне было сюда не пойти?

    • 19-летний Нижегородов перешел в «Рубин» в июне прошлого года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 3 матчах.

    Сигурдссон: «В «Рубине» было много игроков с высокими зарплатами, но мы играли в ужасный футбол»

    19-летний защитник «Рубина» Нижегородов: «Кем бы я стал, если бы не футбол? Девственником»

    Яровинский: «Зенитовские бразильцы хороши, но самый результативный игрок РПЛ – Дзюба»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93934
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru