Нижегородов: «Выбрал «Рубин» вместо ЦСКА из-за Слуцкого»

Левый защитник «Рубина» Константин Нижегородов объяснил, почему перешел в казанский клуб, несмотря на вариант с ЦСКА.

— Ты мог бы играть не за «Рубин», а и за ЦСКА — в 2021-м тренировался там три месяца. Смущало, что не предлагали контракт?

— Поначалу нет: спокойно работал. Меня не успели заявить на сезон, но говорили, что скоро подпишут контракт. Перевели в первую команду, я все время тренировался с нею.

Шли переговоры. Мне было без разницы, главное — играть в футбол и работать.

— Почему ты сделал выбор в пользу «Рубина»?

— Главное — это Леонид Слуцкий. Это тренер с именем, один из лучших, если не лучший российский специалист.

«Рубин» в прошлом сезоне занял четвертое место. Такая команда, такой тренер. Почему мне было сюда не пойти?