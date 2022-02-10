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Виллаш-Боаш опроверг возможное назначение в сборную России

10 февраля 2022, 13:22
1

Бывший главный тренер «Зенита» Андр Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером сборной России после отставки Станислава Черчесова.

– Правда ли, что вы могли возглавить сборную России?

– Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вeл. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведeнное в вашей стране время.

Тем не менее, пока не было предпосылок для возвращения в Россию.

  • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
  • При нем команда выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Португалец не работает больше года.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Виллаш-Боаш Андре
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житель СПб
1644495513
А что?! Очень неплохая идея была бы!
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