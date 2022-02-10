Виллаш-Боаш опроверг возможное назначение в сборную России

Бывший главный тренер «Зенита» Андр Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером сборной России после отставки Станислава Черчесова.

– Правда ли, что вы могли возглавить сборную России?

– Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вeл. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведeнное в вашей стране время.

Тем не менее, пока не было предпосылок для возвращения в Россию.