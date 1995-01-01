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    Виллаш-Боаш опроверг возможное назначение в сборную России

    Бывший главный тренер «Зенита» Андр Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером сборной России после отставки Станислава Черчесова.

    – Правда ли, что вы могли возглавить сборную России?

    – Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вeл. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведeнное в вашей стране время.

    Тем не менее, пока не было предпосылок для возвращения в Россию.

    • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
    • При нем команда выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Португалец не работает больше года.

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    Источник: «Чемпионат»

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