В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.
«Мы не делали предложение «Краснодару» по Сперцяну. Мы не интересуемся этим игроком», – сказал Вилла-Боаш.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 25 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»