В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

«Мы не делали предложение «Краснодару» по Сперцяну. Мы не интересуемся этим игроком», – сказал Вилла-Боаш.