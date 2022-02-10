«Оренбург» арендует у «Зенита» Хотулева и Васильева

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подтвердил, что клуб близок к подписанию двух игроков «Зенита» – хавбека Дмитрия Васильева и защитника Данилы Хотулева.

«Да, мы обоих берем в аренду. Я ездил на игру дубля «Зенита» смотреть на Хотулева, но мне очень понравился и Васильев.

Поговорил с Андреем Аршавиным, узнал, как «Зенит» смотрит на будущее этого 17-летнего игрока. Сказал: если есть шанс забрать Васильева и посмотреть на него на сборах, то хотел бы это сделать.

Дима показал себя с лучшей стороны. Уже после первого сбора я сказал: хочу, чтобы он остался и набирался опыта здесь с такими футболистами, как Ойеволе, Сиваков, Малых, Аюпов.

ФНЛ для молодого парня — отличный опыт. Я не боюсь его выпускать: он талантливый, показывает нужный уровень. И в сезоне не буду бояться.

Я его сейчас так подготовлю, что он сможет проявить себя, тем более ситуации могут быть разные: травмы, карточки. Это боевая единица в середину поля», – сказал Личка.