Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

– Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.

– Сегодня с первых минут на поле был максимально боевой состав. Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч?

– Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.

– Впервые за «Спартак» отличился Шамар Николсон. Насколько важно для него было почувствовать вкус забитых голов?

– Конечно, важно! Он играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности.

– Завтра команда проведет матч, который изначально в наши планы не входил.

– Опять же сейчас очень важно, чтобы всем футболистам доставалось игровое время. Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа. Дополнительный матч против местной команды даст возможность сыграть по 90 минут большему числу ребят.

«Спартак» впервые победил при Ваноли.

При нем команда еще не проигрывала.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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