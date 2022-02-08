Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.
– Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.
– Сегодня с первых минут на поле был максимально боевой состав. Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч?
– Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.
– Впервые за «Спартак» отличился Шамар Николсон. Насколько важно для него было почувствовать вкус забитых голов?
– Конечно, важно! Он играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности.
– Завтра команда проведет матч, который изначально в наши планы не входил.
– Опять же сейчас очень важно, чтобы всем футболистам доставалось игровое время. Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа. Дополнительный матч против местной команды даст возможность сыграть по 90 минут большему числу ребят.
- «Спартак» впервые победил при Ваноли.
- При нем команда еще не проигрывала.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли
Тихонов – о Ваноли: «Орет как сумасшедший»
Тренер «Риги» Финк: «Я увидел, что Ваноли строит в «Спартаке» крепкую систему»