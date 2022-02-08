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    Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

    – Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.

    – Сегодня с первых минут на поле был максимально боевой состав. Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч?

    – Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.

    – Впервые за «Спартак» отличился Шамар Николсон. Насколько важно для него было почувствовать вкус забитых голов?

    – Конечно, важно! Он играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности.

    – Завтра команда проведет матч, который изначально в наши планы не входил.

    – Опять же сейчас очень важно, чтобы всем футболистам доставалось игровое время. Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа. Дополнительный матч против местной команды даст возможность сыграть по 90 минут большему числу ребят.

    • «Спартак» впервые победил при Ваноли.
    • При нем команда еще не проигрывала.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

    Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

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    Источник: сайт «Спартака»

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