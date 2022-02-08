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  • Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

8 февраля 2022, 21:10
18

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

– Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.

– Сегодня с первых минут на поле был максимально боевой состав. Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч?

– Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.

– Впервые за «Спартак» отличился Шамар Николсон. Насколько важно для него было почувствовать вкус забитых голов?

– Конечно, важно! Он играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности.

– Завтра команда проведет матч, который изначально в наши планы не входил.

– Опять же сейчас очень важно, чтобы всем футболистам доставалось игровое время. Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа. Дополнительный матч против местной команды даст возможность сыграть по 90 минут большему числу ребят.

  • «Спартак» впервые победил при Ваноли.
  • При нем команда еще не проигрывала.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Николсон Шамар Ваноли Паоло
Комментарии (18)
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NewLife
1644344998
Как мало человеку надо для счастья.
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JTherry
1644345156
завтра Спартак играет "товарняк" с командой "Лива" (Абу-Даби) играет в третьей лиге ОАЭ - Ваноли хочет посмотреть на всех, прибывших на сборы, возможно, выйдет и Кутепов, не забыли такого..?))
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житель СПб
1644346684
Эти западные термины "о счастье" никого не должны вводить в заблуждение... Это всего лишь красивые ничего не значащие слова. Что он думает на самом деле - мы либо вообще не узнаем никогда, ибо это проявится в ходе Чемпионата, в критические моменты.
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derrik2000
1644346690
Что-0то мне подсказывает... А, ладно. ПОКА воздержусь от комментариев. Вот первые туры пройдут, тогда и скажу. Что-нибудь. ))
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paracetamol
1644353109
Как будто кулек соли выиграли.
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nik55
1644385267
опять бомжатник прибежал вонять----идите дрочера своего обсуждать
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alefreddy
1644389519
хочется верить что приживется и они вместе будут много забивать
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