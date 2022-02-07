Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после разгромной победы над «Лиллем» (5:1) назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

«Я не сомневался, что Лео – лучший игрок в мире. Как и любому другому, ему понадобилось время на адаптацию и восстановление своей лучшей формы после перенесенного коронавируса.

Важно, чтобы Месси и дальше проявлял такую целеустремлeнность», – сказал Почеттино.