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    Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после разгромной победы над «Лиллем» (5:1) назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

    «Я не сомневался, что Лео – лучший игрок в мире. Как и любому другому, ему понадобилось время на адаптацию и восстановление своей лучшей формы после перенесенного коронавируса.

    Важно, чтобы Месси и дальше проявлял такую целеустремлeнность», – сказал Почеттино.

    • В игре с «Лиллем» аргентинец забил мяч и сделал результативную передачу.
    • Всего в этом сезоне он отличился 7 голами и 7 ассистами в 19 матчах.

    У Месси первый гол в 2022 году. Он забивает 18 лет подряд

    Месси забил «Лиллю». Это его второй гол за «ПСЖ» в Лиге 1

    Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +23213

      bset 7 секунд назад

      Поучаствовать в голевой феерии так он тут как тут. А сделать результат в тяжелом матче, так он по воротам даже не попадает. Сразу видно - лучший. Осталось только хет-трики командам второй французской лиги класть и после каждого такого хет-трика заявлять, какой Месси мастер.

      0
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      Рейтинг: +571

      111ax 20 минут назад

      какой-то бред

      0
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      Рейтинг: +1058

      Александр52 1 час назад

      Да , Месси лучший, и вчера он ещё раз это доказал. Пачетино прав на 100%. ПСЖ наконец то заиграл и вчера всё было красиво.

      0
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      Рейтинг: +147

      evgeniy.slam > Александр52 36 минут назад

      Жалкие фанаты гнома) В чем месси лучший? Что забил один гол?) Позорище

      2
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      Рейтинг: +11994

      Fusballer 1 час назад

      Был когда-то. И то не факт.

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