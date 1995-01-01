Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после разгромной победы над «Лиллем» (5:1) назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

«Я не сомневался, что Лео – лучший игрок в мире. Как и любому другому, ему понадобилось время на адаптацию и восстановление своей лучшей формы после перенесенного коронавируса.

Важно, чтобы Месси и дальше проявлял такую целеустремлeнность», – сказал Почеттино.

В игре с «Лиллем» аргентинец забил мяч и сделал результативную передачу.

Всего в этом сезоне он отличился 7 голами и 7 ассистами в 19 матчах.

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