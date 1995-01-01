Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»

Поучаствовать в голевой феерии так он тут как тут. А сделать результат в тяжелом матче, так он по воротам даже не попадает. Сразу видно - лучший. Осталось только хет-трики командам второй французской лиги класть и после каждого такого хет-трика заявлять, какой Месси мастер.
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после разгромной победы над «Лиллем» (5:1) назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
«Я не сомневался, что Лео – лучший игрок в мире. Как и любому другому, ему понадобилось время на адаптацию и восстановление своей лучшей формы после перенесенного коронавируса.
Важно, чтобы Месси и дальше проявлял такую целеустремлeнность», – сказал Почеттино.
- В игре с «Лиллем» аргентинец забил мяч и сделал результативную передачу.
- Всего в этом сезоне он отличился 7 голами и 7 ассистами в 19 матчах.
У Месси первый гол в 2022 году. Он забивает 18 лет подряд
Месси забил «Лиллю». Это его второй гол за «ПСЖ» в Лиге 1
Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)