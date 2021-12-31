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    Чалов – о дебюте за «Базель»: «Я всегда мечтал играть в Европе»

    Нападающий Федор Чалов поделился эмоциями после дебютного матча в составе «Базеля» против «Сьона» (3:3).

    «Ощущения хорошие. Болельщики были прекрасны. Жаль, что мы добились только ничьей. Я с нетерпением жду следующего матча.

    У нас хорошая команда. Все игроки общаются со мной, связь есть. Конечно, еще не все налажено, но мы работаем над этим.

    Удар в штангу в конце матча? К сожалению, мяч не зашел в ворота. В следующий раз я пробью лучше.

    Я всегда мечтал играть в Европе. Думаю, аренда в «Базеле» – хороший шаг в моей карьере, от которого выиграют все», – сказал российский форвард.

    • Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
    • В первом матче за «Базель» он провел на поле 88 минут.

    «Базель» в дебютном матче Чалова упустил победу над «Сьоном»

    Чалов – в основе «Базеля» на матч со «Сьоном». Это его дебют в Европе

    «Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»

    Источник: Basellandschaftliche Zeitung

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +355

      Suvorov51 1 час назад

      Не спеши Федя. ты еще молодой. будут еще и радости и горечи разочерований. а так успехов тебе и удачи

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      Рейтинг: +13660

      житель СПб 1 час назад

      Играй! Все зависит только от тебя самого.

      0
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      Рейтинг: +15481

      paracetamol 1 час назад

      Мазила!

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      Рейтинг: +445

      Дубина > paracetamol 39 минут назад

      абелардо в зените

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