Чалов – о дебюте за «Базель»: «Я всегда мечтал играть в Европе»

Нападающий Федор Чалов поделился эмоциями после дебютного матча в составе «Базеля» против «Сьона» (3:3).

«Ощущения хорошие. Болельщики были прекрасны. Жаль, что мы добились только ничьей. Я с нетерпением жду следующего матча.

У нас хорошая команда. Все игроки общаются со мной, связь есть. Конечно, еще не все налажено, но мы работаем над этим.

Удар в штангу в конце матча? К сожалению, мяч не зашел в ворота. В следующий раз я пробью лучше.

Я всегда мечтал играть в Европе. Думаю, аренда в «Базеле» – хороший шаг в моей карьере, от которого выиграют все», – сказал российский форвард.

Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.

В первом матче за «Базель» он провел на поле 88 минут.

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