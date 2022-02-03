Деспотович: «В «Арсенале» у меня много друзей – они помогут с адаптацией»

Новичок тульского «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Очень рад, что удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом «Арсенала». На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал».

Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение. Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне.

В «Арсенале» у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией.

При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат», – сказал 29-летний серб.