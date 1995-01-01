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    Деспотович: «В «Арсенале» у меня много друзей – они помогут с адаптацией»

    Новичок тульского «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал подписание контракта с клубом.

    «Очень рад, что удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом «Арсенала». На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал».

    Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение. Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне.

    В «Арсенале» у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией.

    При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат», – сказал 29-летний серб.

    • Деспотович заключил с «Арсеналом» 3-летний контракт.
    • Он перешел из «Рубина» на правах свободного агента.

    Деспотович – игрок тульского «Арсенала»

    Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»

    Деспотович перейдет в тульский «Арсенал» («Чемпионат»)

    Источник: сайт «Арсенала»

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