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    Почеттино сообщили, что его уволят из «ПСЖ» в конце сезона (Адриен Гренье)

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет французский клуб по окончании сезона.

    По информации журналиста Адриена Гренье со ссылкой на коллегу Абделла Булма, руководство парижского клуба сообщило аргентинцу, что он будет уволен по окончании сезона.

    Почеттино хотели уволить еще зимой, но не смогли подобрать ему замену из-за отказа Зинедина Зидана, сообщает Le Parisien.

    • Почеттино тренирует «ПСЖ» со 2 января 2021 года.
    • Ранее сообщалось, что Зидан готов возглавить «ПСЖ».
    • Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.

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    Источник: твиттер Адриена Гренье

    Французский футбольный журналист, специализирующийся на «ПСЖ». Аудитория в твиттере - более 124 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2884

      Бухбух 16 минут назад

      Почеттино - слабейший из всех тренеров, возглавлявших ПСЖ, в последние 7-8 лет.

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