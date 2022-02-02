Почеттино сообщили, что его уволят из «ПСЖ» в конце сезона (Адриен Гренье)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет французский клуб по окончании сезона.

По информации журналиста Адриена Гренье со ссылкой на коллегу Абделла Булма, руководство парижского клуба сообщило аргентинцу, что он будет уволен по окончании сезона.

Почеттино хотели уволить еще зимой, но не смогли подобрать ему замену из-за отказа Зинедина Зидана, сообщает Le Parisien.