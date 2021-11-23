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ESPN: Зидан готов сменить Почеттино в «ПСЖ»

23 ноября 2021, 17:42
4

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласится возглавить «ПСЖ», если ему поступит соответствующее предложение.

Кандидатура 49-летнего специалиста будет приоритетной для руководства парижан в случае ухода Маурисио Почеттино.

В столичном клубе считают, что Зидан будет успешно взаимодействовать со звeздными футболистами команды.

  • Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
  • Почеттино может уйти в «Манчестер Юнайтед».
  • Зидан по семейным обстоятельствам английскому клубу отказал.

Marca: игроки «ПСЖ» считают, что Зидан возглавит клуб. О нем часто говорят в раздевалке

Источник: ESPN
Франция. Лига 1 ПСЖ Почеттино Маурисио Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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Enter2006
1637680744
"А если не возьмёте - пропишу при всех с головы!" ))
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Maxi_7
1637680887
Мне только не понятно, каким образом Зидан может возглавить ПСЖ в ближайшее время, да даже зимой... все-таки чтобы уволить тренера нужны хоть какие-то причины, в частности - неудовлетворительные результаты... во Франции ПСЖ уже чемпион, допустим завтра они проиграют МС, но из группы они в любом случае выйдут, так что это не будет поводом, а следующий матч плей офф, после которого они могут потенциально вылететь будет только в конце февраля... так что как-то странно читать все эти слухи, на мой взгляд сейчас они ничем не подкреплены...
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серега кашин
1637682962
ждем скорейших перестановок
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