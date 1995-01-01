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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    ESPN: Зидан готов сменить Почеттино в «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласится возглавить «ПСЖ», если ему поступит соответствующее предложение.

    Кандидатура 49-летнего специалиста будет приоритетной для руководства парижан в случае ухода Маурисио Почеттино.

    В столичном клубе считают, что Зидан будет успешно взаимодействовать со звeздными футболистами команды.

    • Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
    • Почеттино может уйти в «Манчестер Юнайтед».
    • Зидан по семейным обстоятельствам английскому клубу отказал.

    Marca: игроки «ПСЖ» считают, что Зидан возглавит клуб. О нем часто говорят в раздевалке

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3971

      FENIX-SL 26 минут назад

      ну не наааадо!
      с фартом Зидана..ПСЖ реально возьмет ЛЧ...

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