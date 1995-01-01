ESPN: Зидан готов сменить Почеттино в «ПСЖ»

ну не наааадо!
с фартом Зидана..ПСЖ реально возьмет ЛЧ...
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласится возглавить «ПСЖ», если ему поступит соответствующее предложение.
Кандидатура 49-летнего специалиста будет приоритетной для руководства парижан в случае ухода Маурисио Почеттино.
В столичном клубе считают, что Зидан будет успешно взаимодействовать со звeздными футболистами команды.
- Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
- Почеттино может уйти в «Манчестер Юнайтед».
- Зидан по семейным обстоятельствам английскому клубу отказал.
Marca: игроки «ПСЖ» считают, что Зидан возглавит клуб. О нем часто говорят в раздевалке