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    Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Он несчастлив в «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

    Аргентинский специалист готов сменить команду уже сейчас, поскольку он несчастлив в Париже.

    Почеттино тяжело справляться с эгоцентричными футболистами «ПСЖ» в раздевалке, а его семья до сих пор живет в Лондоне.

    • «МЮ» ищет замену уволенному Уле-Гуннару Сульшеру.
    • Команда идет на 8-м месте в АПЛ после 12 туров.
    • Почеттино тренирует «ПСЖ» с января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1305

      ab15488 28 минут назад

      Я считаю, что в словаре Даля напротив слова проститутка должна быть фотография Почеттино

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1603

      Dr.Metal 55 минут назад

      Как можно быть несчастливым в ПСЖ? Три состава, бабло, никакой конкуренции в чемпионате?!

      0
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      Рейтинг: +10

      Василий13 1 час назад

      Где источник , как вы подаете новость с потолка ? !

      0
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      Рейтинг: +2151

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Никто с этим высокооплачиваемым стадом в ПСЖ не справится, нужно было хотя бы игроков под тренера подбирать как в МанСити под Гвардиолу, а не подгонять тренеров под хотелки игроков, как сейчас происходит в Париже.

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      Рейтинг: -55

      СуперПАВ9 1 час назад

      У него контракт с псж не кого не волнует что он там готов

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      Рейтинг: +6649

      серега кашин 2 часа назад

      правильно, а зидан в псж

      1
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      Рейтинг: -55

      СуперПАВ9 > серега кашин 1 час назад

      Неправильно

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