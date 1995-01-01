Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Он несчастлив в «ПСЖ»

Я считаю, что в словаре Даля напротив слова проститутка должна быть фотография Почеттино
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».
Аргентинский специалист готов сменить команду уже сейчас, поскольку он несчастлив в Париже.
Почеттино тяжело справляться с эгоцентричными футболистами «ПСЖ» в раздевалке, а его семья до сих пор живет в Лондоне.
- «МЮ» ищет замену уволенному Уле-Гуннару Сульшеру.
- Команда идет на 8-м месте в АПЛ после 12 туров.
- Почеттино тренирует «ПСЖ» с января.