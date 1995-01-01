Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Он несчастлив в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Аргентинский специалист готов сменить команду уже сейчас, поскольку он несчастлив в Париже.

Почеттино тяжело справляться с эгоцентричными футболистами «ПСЖ» в раздевалке, а его семья до сих пор живет в Лондоне.