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  • Круговой – о матче Хорватия – Россия: «Там такое рубилово было, я так хотел выйти»

Круговой – о матче Хорватия – Россия: «Там такое рубилово было, я так хотел выйти»

1 февраля 2022, 16:45
2

Защитник «Зенита» Даниил Круговой поделился воспоминаниями о матче десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).

– В Хорватию ты в итоге полетел, в заявке был...

– И замерз.

– Прям замерз?

– Там же ливень пошел. Навес был, пледы выдавали. Но все равно было холодно.

– После игры в интервью тренер сказал, что не понял, во что играла команда. Он вам претензии предъявлял?

– Конечно. У нас же вообще мяч не держался. Постоянно выносили его. Погода внесла свои коррективы, но думаю давила на нас большая ответственность за результат, отсюда и было много сумбура в действиях – это все в большей степени психология, а не уровень мастерства игроков на поле.

– Еще и поле было ужасным.

– Блин, да! Там такое рубилово было, я так хотел выйти!

– Ты же бегунок, а как по такому полю бегать?

– Да там просто в подкате покатился и до центра поля!

– На плей-офф рассчитываешь получить вызов?

– Пока не хочу загадывать. Но знаю, что если я буду играть и хорошо выглядеть на поле, меня вызовут.

  • В марте сборная России будет пробиваться на ЧМ-2022 через стыки.
  • Первый соперник – Польша (24 марта), в случае победы – Швеция или Чехия (29 марта).

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Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Хорватия Круговой Данил
Комментарии (2)
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paracetamol
1643729798
Не выпустил Карп Данилку на смену старикашки, вот тот гол и забил, в свои ворота! Тупой физрук.
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Валерий2705
1643734746
Ага покатился и до центра поля, а Хорваты уже в с мячом у твоих ворот, вчетвером. Вот так вы и играете. Зе вот тоже думал, вот она моя игра, только борьба и толчки, а нет, вышел вода впиталась походу в дерево, и он стал ещё медленней чем есть на самом деле, хотя казалось хуже и некуда.
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