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    Круговой – о матче Хорватия – Россия: «Там такое рубилово было, я так хотел выйти»

    Защитник «Зенита» Даниил Круговой поделился воспоминаниями о матче десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).

    – В Хорватию ты в итоге полетел, в заявке был...

    – И замерз.

    – Прям замерз?

    – Там же ливень пошел. Навес был, пледы выдавали. Но все равно было холодно.

    – После игры в интервью тренер сказал, что не понял, во что играла команда. Он вам претензии предъявлял?

    – Конечно. У нас же вообще мяч не держался. Постоянно выносили его. Погода внесла свои коррективы, но думаю давила на нас большая ответственность за результат, отсюда и было много сумбура в действиях – это все в большей степени психология, а не уровень мастерства игроков на поле.

    – Еще и поле было ужасным.

    – Блин, да! Там такое рубилово было, я так хотел выйти!

    – Ты же бегунок, а как по такому полю бегать?

    – Да там просто в подкате покатился и до центра поля!

    – На плей-офф рассчитываешь получить вызов?

    – Пока не хочу загадывать. Но знаю, что если я буду играть и хорошо выглядеть на поле, меня вызовут.

    • В марте сборная России будет пробиваться на ЧМ-2022 через стыки.
    • Первый соперник – Польша (24 марта), в случае победы – Швеция или Чехия (29 марта).

    Круговой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

    Круговой: «У Карпина очень много тактики. А у Семака упор на интенсивность»

    Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой

    Источник: Sport24

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