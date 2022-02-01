Круговой – о матче Хорватия – Россия: «Там такое рубилово было, я так хотел выйти»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой поделился воспоминаниями о матче десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).

– В Хорватию ты в итоге полетел, в заявке был...

– И замерз.

– Прям замерз?

– Там же ливень пошел. Навес был, пледы выдавали. Но все равно было холодно.

– После игры в интервью тренер сказал, что не понял, во что играла команда. Он вам претензии предъявлял?

– Конечно. У нас же вообще мяч не держался. Постоянно выносили его. Погода внесла свои коррективы, но думаю давила на нас большая ответственность за результат, отсюда и было много сумбура в действиях – это все в большей степени психология, а не уровень мастерства игроков на поле.

– Еще и поле было ужасным.

– Блин, да! Там такое рубилово было, я так хотел выйти!

– Ты же бегунок, а как по такому полю бегать?

– Да там просто в подкате покатился и до центра поля!

– На плей-офф рассчитываешь получить вызов?

– Пока не хочу загадывать. Но знаю, что если я буду играть и хорошо выглядеть на поле, меня вызовут.