Круговой – о матче Хорватия – Россия: «Там такое рубилово было, я так хотел выйти»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой поделился воспоминаниями о матче десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).
– В Хорватию ты в итоге полетел, в заявке был...
– И замерз.
– Прям замерз?
– Там же ливень пошел. Навес был, пледы выдавали. Но все равно было холодно.
– После игры в интервью тренер сказал, что не понял, во что играла команда. Он вам претензии предъявлял?
– Конечно. У нас же вообще мяч не держался. Постоянно выносили его. Погода внесла свои коррективы, но думаю давила на нас большая ответственность за результат, отсюда и было много сумбура в действиях – это все в большей степени психология, а не уровень мастерства игроков на поле.
– Еще и поле было ужасным.
– Блин, да! Там такое рубилово было, я так хотел выйти!
– Ты же бегунок, а как по такому полю бегать?
– Да там просто в подкате покатился и до центра поля!
– На плей-офф рассчитываешь получить вызов?
– Пока не хочу загадывать. Но знаю, что если я буду играть и хорошо выглядеть на поле, меня вызовут.
- В марте сборная России будет пробиваться на ЧМ-2022 через стыки.
- Первый соперник – Польша (24 марта), в случае победы – Швеция или Чехия (29 марта).