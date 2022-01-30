Романцев: «Сборная России может справиться с Левандовски»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 против Польши. Он считает, россиянам по силам сдержать Роберта Левандовски.

«Левандовски – главный и самый серьезный козырь поляков. Для своей сборной он значит то же, что в свое время значил для бразильцев Пеле, а для аргентинцев Диего Марадона. С ними это были одни команды, а без них – другие. Левандовски – форвард без слабых мест, обладающий ударом с обеих ног и головой, потрясающим голевым чутьем и умением чувствовать партнера. Вряд ли поляки во встрече с нами построят всю игру через своего капитана. Это было бы слишком предсказуемо. Но то, что его опеке будет уделено особое внимание, они, безусловно, учтут и постараются использовать.

Думаю, что Валерий Карпин не пойдет на то, чтобы прикрепить к Левандовски персонального опекуна, который против таких умельцев чаще всего не срабатывает. На последнем Евро проблему Левандовски удалось решить только словакам, которым он не забил. А вот испанцам и шведам в групповом турнире этого сделать не удалось, и они получили от поляка три мяча на двоих. Ясно, что на сегодня лучший футболист года – главная ударная сила наших соперников в стыковом матче. Но эта задача из тех, с которой можно справиться», – сказал Романцев.

Игра в Москве состоится 24 марта.

Левандовски – лучший игрок прошлого года по версии ФИФА.

Романцев возил сборную России на ЧМ-2002.

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