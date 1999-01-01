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    Романцев: «Сборная России может справиться с Левандовски»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 против Польши. Он считает, россиянам по силам сдержать Роберта Левандовски.

    «Левандовски – главный и самый серьезный козырь поляков. Для своей сборной он значит то же, что в свое время значил для бразильцев Пеле, а для аргентинцев Диего Марадона. С ними это были одни команды, а без них – другие. Левандовски – форвард без слабых мест, обладающий ударом с обеих ног и головой, потрясающим голевым чутьем и умением чувствовать партнера. Вряд ли поляки во встрече с нами построят всю игру через своего капитана. Это было бы слишком предсказуемо. Но то, что его опеке будет уделено особое внимание, они, безусловно, учтут и постараются использовать.

    Думаю, что Валерий Карпин не пойдет на то, чтобы прикрепить к Левандовски персонального опекуна, который против таких умельцев чаще всего не срабатывает. На последнем Евро проблему Левандовски удалось решить только словакам, которым он не забил. А вот испанцам и шведам в групповом турнире этого сделать не удалось, и они получили от поляка три мяча на двоих. Ясно, что на сегодня лучший футболист года – главная ударная сила наших соперников в стыковом матче. Но эта задача из тех, с которой можно справиться», – сказал Романцев.

    • Игра в Москве состоится 24 марта.
    • Левандовски – лучший игрок прошлого года по версии ФИФА.
    • Романцев возил сборную России на ЧМ-2002.

    «Все чужое, не мое!» Романцев объяснил, почему отказался возглавить «Депортиво»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7356

      mihail200606 51 минуту назад

      Ну если с клюшками выйдет.. Или с винтовками биатлонными.. Тогда справится..

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