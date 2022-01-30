«Все чужое, не мое!» Романцев объяснил, почему отказался возглавить «Депортиво»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал, почему не принял испанский «Депортиво». Он не хотел работать в другой стране.

«В какой из иностранных команд мне хотелось бы работать? Признаюсь, ни о чeм подобном никогда в тренерской жизни не думал. Мне вполне хватало своего футбола, «Спартака», нашей сборной, хотя и не всегда всe складывалось гладко.

И лишь однажды я всe-таки решил посмотреть на себя со стороны в другой обстановке. Это случилось, когда меня пригласили возглавить испанский «Депортиво» из Ла-Коруньи. Руководство клуба так настойчиво хотело познакомить меня с командой, с условиями, в которых, возможно, предстоит работать, что я не мог отказать.

Понравилось всe: уютный городок, весeлая, играющая команда, стадион, база, болельщики. О таком можно только мечтать. Тем более при первой же встрече президент клуба заявил, что я именно тот тренер, который сделает «Депортиво» чемпионом. Но через неделю я поблагодарил его за гостеприимство, извинился и сообщил о своeм отъезде.

Просто к тому моменту понял: как бы ни было здесь хорошо, это всe чужое, не моe! Надо знать язык, изучить традиции, культуру. Без этого результата не добьeшься. Конечно, моe решение расстроило президента клуба. Но расстались мы тепло. И на прощание он вручил мне проект контракта, заявив, что готов подписать его со мной в любое время», – сказал Романцев.

Он не тренирует с 2005 года.

Со «Спартаком» Романцев 9 раз брал чемпионат страны.

В сборной России он суммарно проработал 6 лет.

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