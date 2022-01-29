«Зенит» назвал состав на второй зимний сбор

«Зенит» опубликовал список игроков, которые отправились на второй зимний тренировочный сбор в португальский Лагуш.

В состав вошли 27 футболистов.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

Защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь;

Нападающие: Артeм Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.

Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.

По информации «СЭ», форвард Сердар Азмун не полетел на сбор, поскольку до сих пор находится на карантине в Дубае.

Позднее в расположение «Зенита» должен прибыть Юри Алберто.

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