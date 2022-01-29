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«Зенит» назвал состав на второй зимний сбор

29 января 2022, 12:27
6

«Зенит» опубликовал список игроков, которые отправились на второй зимний тренировочный сбор в португальский Лагуш.

В состав вошли 27 футболистов.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

Защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь;

Нападающие: Артeм Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.

  • Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.
  • По информации «СЭ», форвард Сердар Азмун не полетел на сбор, поскольку до сих пор находится на карантине в Дубае.
  • Позднее в расположение «Зенита» должен прибыть Юри Алберто.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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ААМ
1643455295
Нормально. Главное поставить игру.
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petrucho-spb
1643459907
Почти все в строю. Это радует. Впереди важнейший матч с Бетисом. Будет жарко и тем интереснее. Бой дадут обе команды. Одна на хорошим ходу , другая с высокими амбициями.
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житель СПб
1643477444
Все нормально... Миша опять главный вратарь - так со звездой и не решили за 3 года. И защита без улучшений, постепенно выращивают своих. Посмотрим...
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Hektor 84
1643492133
Логично что асмунка либо будет заявлен за дубль, либо его все же отдают зимой. Если едет Альберто, то иранец 9 легионер.
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