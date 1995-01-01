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    Вингер «Порту» Диас перейдет в «Ливерпуль» за 45+15 миллионов. Им интересовался «Зенит» (Гонсало Лопеш)

    Полузащитник «Порту» Луис Диас продолжит карьеру в «Ливерпуле».

    По информации журналиста Гонсало Лопеша, английский клуб согласовал трансфер 25-летнего колумбийца за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    «Тоттенхэм» предлагал за Диаса большую сумму. «Ливерпуль» узнал о новом предложении лондонского клуба и всю ночь вели переговоры с «Порту».

    • Летом 2021 года сообщалось, что Диас входит в шорт-лист «Зенита».
    • Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.
    • 25-летний футболист попал в символическую сборную Кубка Америки-2021.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Гонсало Лопеша

    Португальский футбольный журналист. Аудитория в твиттере - более 26 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13304

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Зенит только интересуется, а подписывает лавочный хлам

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