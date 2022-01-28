Вингер «Порту» Диас перейдет в «Ливерпуль» за 45+15 миллионов. Им интересовался «Зенит» (Гонсало Лопеш)

Полузащитник «Порту» Луис Диас продолжит карьеру в «Ливерпуле».
По информации журналиста Гонсало Лопеша, английский клуб согласовал трансфер 25-летнего колумбийца за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
«Тоттенхэм» предлагал за Диаса большую сумму. «Ливерпуль» узнал о новом предложении лондонского клуба и всю ночь вели переговоры с «Порту».
- Летом 2021 года сообщалось, что Диас входит в шорт-лист «Зенита».
- Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.
- 25-летний футболист попал в символическую сборную Кубка Америки-2021.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
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Источник: твиттер Гонсало Лопеша
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