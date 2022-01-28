Вингер «Порту» Диас перейдет в «Ливерпуль» за 45+15 миллионов. Им интересовался «Зенит» (Гонсало Лопеш)

Полузащитник «Порту» Луис Диас продолжит карьеру в «Ливерпуле».

По информации журналиста Гонсало Лопеша, английский клуб согласовал трансфер 25-летнего колумбийца за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

«Тоттенхэм» предлагал за Диаса большую сумму. «Ливерпуль» узнал о новом предложении лондонского клуба и всю ночь вели переговоры с «Порту».

Летом 2021 года сообщалось, что Диас входит в шорт-лист «Зенита».

Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.

25-летний футболист попал в символическую сборную Кубка Америки-2021.

Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости