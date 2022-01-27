Карпин: «Ваноли произвел очень приятное впечатление»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве с Паоло Ваноли, который в декабре возглавил «Спартак».

«Ваноли произвeл очень приятное впечатление, грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным.

У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо», – сказал Карпин.

Ваноли назначили вместо Руя Витории.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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