Карпин: «Ваноли произвел очень приятное впечатление»

в пятницу посмотрим на промежуточные результаты работы Ваноли...)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве с Паоло Ваноли, который в декабре возглавил «Спартак».
«Ваноли произвeл очень приятное впечатление, грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным.
У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо», – сказал Карпин.
- Ваноли назначили вместо Руя Витории.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»