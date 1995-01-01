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    Карпин: «Ваноли произвел очень приятное впечатление»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве с Паоло Ваноли, который в декабре возглавил «Спартак».

    «Ваноли произвeл очень приятное впечатление, грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным.

    У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо», – сказал Карпин.

    • Ваноли назначили вместо Руя Витории.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

    Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20411

      JTherry 33 минуты назад

      в пятницу посмотрим на промежуточные результаты работы Ваноли...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13375

      Cleaner 1 час назад

      Карпин похвалил Ваноли. Видно придется играть Спартаку в стыках этой весной...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10453

      playsh 1 час назад

      Дай-то бог,если Валера не ошибается.Удачи.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5744

      Semenycch 1 час назад

      Свинья свинью видит издалека?

      0
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      Рейтинг: +106

      Дубина > Semenycch 34 минуты назад

      Бомж бомжа видит))

      0
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