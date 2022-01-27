Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к идее ввести систему Fan ID на стадионах.

«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне – это катастрофа.

Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно», – сказал Карпин.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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