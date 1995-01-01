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    Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к идее ввести систему Fan ID на стадионах.

    «Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне – это катастрофа.

    Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно», – сказал Карпин.

    • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.
    • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +173

      воинКС 13 минут назад

      Будут пустые стадионы! Больше трех болельщикам запретят собираться.

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      Рейтинг: +13372

      Cleaner 35 минут назад

      И этот людей за недоумков держит. Валера, если ты в Fan ID разобраться не можешь, как ты можешь ТРЕНИРОВАТЬ сборную??? Хотя как ты ее натренировал, мы прекрасно видим...(

      5
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      Рейтинг: +4939

      rash1959 > Cleaner 2 минуты назад

      хоть этом можно доместоса поддержать.

      0
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      Рейтинг: +5738

      Semenycch 45 минут назад

      Придурок, не считай людей равными тебе! Впрочем, если судит по свиньям, то он равен свиньям по интеллекту.

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      Рейтинг: +1878

      spam2009 > Semenycch 43 минуты назад

      да походу это ты придурок, причем безнадежный

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