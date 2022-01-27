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  • Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

27 января 2022, 19:47
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к идее ввести систему Fan ID на стадионах.

«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне – это катастрофа.

Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно», – сказал Карпин.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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воинКС
1643305044
Будут пустые стадионы! Больше трех болельщикам запретят собираться.
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_Marqella_
1643369226
Я тоже против Fan ID. По этому солидарна с Валерой...
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