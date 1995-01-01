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    Ваноли: «Карпин – это часть истории «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о Валерии Карпине, который посетил тренировку команды на сборе в ОАЭ.

    «Это не только главный тренер сборной России, но и часть истории «Спартака». Он выигрывал здесь титулы и кубки, и это часть истории.

    История – это самое важное, что есть в жизни. Мне очень приятно, большое спасибо», – сказал Ваноли в видео, опубликованном в сторис клубного инстаграма.

    • Карпин в разное время был игроком, тренером и гендиректором «Спартака».
    • В июле прошлого года он возглавил сборную России.
    • Ваноли назначили в декабре вместо Руя Витории.

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    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18580

      derrik2000 46 минут назад

      Как игрок Карпин "один из" того ярчайшего состава команды 90-х.
      Только так и никак иначе.
      А уж как тренер....

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    • ...
      Рейтинг: +422

      Узб@гоеный 50 минут назад

      Этот физрук слишком сильно расшаркивается и мечет бисер перед свиньями. Гыгыгы

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