Ваноли: «Карпин – это часть истории «Спартака»

Как игрок Карпин "один из" того ярчайшего состава команды 90-х.
Только так и никак иначе.
А уж как тренер....
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о Валерии Карпине, который посетил тренировку команды на сборе в ОАЭ.
«Это не только главный тренер сборной России, но и часть истории «Спартака». Он выигрывал здесь титулы и кубки, и это часть истории.
История – это самое важное, что есть в жизни. Мне очень приятно, большое спасибо», – сказал Ваноли в видео, опубликованном в сторис клубного инстаграма.
- Карпин в разное время был игроком, тренером и гендиректором «Спартака».
- В июле прошлого года он возглавил сборную России.
- Ваноли назначили в декабре вместо Руя Витории.
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