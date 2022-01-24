Ваноли: «Карпин – это часть истории «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о Валерии Карпине, который посетил тренировку команды на сборе в ОАЭ.

«Это не только главный тренер сборной России, но и часть истории «Спартака». Он выигрывал здесь титулы и кубки, и это часть истории.

История – это самое важное, что есть в жизни. Мне очень приятно, большое спасибо», – сказал Ваноли в видео, опубликованном в сторис клубного инстаграма.

Карпин в разное время был игроком, тренером и гендиректором «Спартака».

В июле прошлого года он возглавил сборную России.

Ваноли назначили в декабре вместо Руя Витории.

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