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    Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают»

    Руководство Украины запретило своим спортсменам во время Олимпиады-2022 фотографироваться и сниматься рядом с представителями России. Такое решение оценил бывший главный тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич.

    «Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг.

    Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать», – цитирует Маркевича Sport.ua со ссылкой на Meta-ratings.com.ua.

    • Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.
    • Маркевич в 2002 году тренировал российский «Анжи».
    • 70-летний Маркевич не тренирует с 2016 года.

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    Источник: Sport.ua

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии35
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      Рейтинг: +13829

      Hektor 84 3 минуты назад

      Тогда в знак протеста откажитесь от российского газа, нефти и всё то чем вы пользуетесь привезенное из страны агрессора. Кстати наш газ перекупленный у Германии, Польши и т д тоже наш агрессорский!

      0
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      Рейтинг: +483

      Узб@гоеный 11 минут назад

      Украина давно уже превратилась в черную дыру, где все пропадает, и в первую очередь здравый смысл. ))))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +5742

      R_a_i_n > Узб@гоеный 9 минут назад

      Ну как в Зените прям))) Тоже дыра черная)))

      2
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      Рейтинг: +10262

      knikos 19 минут назад

      Настоящий щирый хохол - это не тот , кто свою страну , Украину любит , а тот , кто Россию ненавидит. Такие они , долбанутые . Нехило их так амеры воспитали , теперь будут воевать с Россией до последнего хохла . А те и не понимают , как их лихо развели .

      4
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      Рейтинг: +5742

      R_a_i_n 20 минут назад

      Этого пустобрёха взять за ухо и отвести в Донецк. Пусть это он там скажет.

      1
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      Рейтинг: +2248

      petrucho-spb 31 минуту назад

      А спортсмены причём. Надо петицию открыть: СПОРТ-ЭТО НЕ ПОЛИТИКА!

      1
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      Рейтинг: +10137

      ivany4 37 минут назад

      Бандеровец, он и есть бандеровец!
      Языком молотить, не на передовой окопы греть.
      Вместо себя баб на войну посылают!!!

      5
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      Рейтинг: +13295

      Skull_Boy 46 минут назад

      В чем проблема то окоп под Донбассом вас ждет

      5
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      Рейтинг: +275

      Fireman-100 48 минут назад

      Мирон Маркевич сало не ест. Это не кашерная пища.

      3
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      Рейтинг: +12458

      Barmaleushka 1 час назад

      А если кто нарушит запрет о фотографировании ? Турма посадят ? На передовую отправят ? Или сразу - расстрел ?
      Страна-агрессор вам энергоносители поставляет ( пока). Странная такая агрессия .

      7
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      Рейтинг: +139

      ЖивиФутболом 1 час назад

      да ужжж... сало переел и мозг атрофировался..

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