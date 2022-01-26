Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают»

Руководство Украины запретило своим спортсменам во время Олимпиады-2022 фотографироваться и сниматься рядом с представителями России. Такое решение оценил бывший главный тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич.

«Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать», – цитирует Маркевича Sport.ua со ссылкой на Meta-ratings.com.ua.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.

Маркевич в 2002 году тренировал российский «Анжи».

70-летний Маркевич не тренирует с 2016 года.

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ