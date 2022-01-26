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  • Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают»

Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают»

26 января 2022, 19:30
52

Руководство Украины запретило своим спортсменам во время Олимпиады-2022 фотографироваться и сниматься рядом с представителями России. Такое решение оценил бывший главный тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич.

«Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать», – цитирует Маркевича Sport.ua со ссылкой на Meta-ratings.com.ua.

  • Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.
  • Маркевич в 2002 году тренировал российский «Анжи».
  • 70-летний Маркевич не тренирует с 2016 года.

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Источник: Sport.ua
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Украина Россия Маркевич Мирон
Комментарии (52)
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papa09
1643215384
придурки хохлятские
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Hektor 84
1643215750
Больной кастрюлеголовый! Россия виновата что вы по своему народу стреляете и бомбите их?
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Hektor 84
1643215866
Так в чем дело патриот? Автомат в руки и на передовую! Чего зря писдоболить? До куя таких диванных патриотов!
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Красногорск_Фан
1643216795
До развала СССР олень был патриотом СССР и ходил строем под лозунгами дружбы народов и огромной любви е рсфср. Он видимо к тому что надо вовремя продаваться и переобуваться (( как правильно сказали другие комментаторы еврейское качество. Или не еврейское но подлючее
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Ганнибал Лектор
1643218255
Есть государство, а есть люди. Жаль, что не все это понимают...
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ЖивиФутболом
1643218558
да ужжж... сало переел и мозг атрофировался..
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ivany4
1643220182
Бандеровец, он и есть бандеровец! Языком молотить, не на передовой окопы греть. Вместо себя баб на войну посылают!!!
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knikos
1643221304
Настоящий щирый хохол - это не тот , кто свою страну , Украину любит , а тот , кто Россию ненавидит. Такие они , долбанутые . Нехило их так амеры воспитали , теперь будут воевать с Россией до последнего хохла . А те и не понимают , как их лихо развели .
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Hektor 84
1643222266
Тогда в знак протеста откажитесь от российского газа, нефти и всё то чем вы пользуетесь привезенное из страны агрессора. Кстати наш газ перекупленный у Германии, Польши и т д тоже наш агрессорский!
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За Московский ЦСКА
1643227432
Старая, вонючая обезьяна ,изрыгнула из себя зловонное высказывание. Крым украли в 1991 году, превратили в свалку, а теперь видят ,как Россия поднимает из жо..п..ы.. Крым, резко захотели прийти пограбуваты , бо е що. Да уж, украина от слова украсть. Вряд ли от слова окраина России.
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